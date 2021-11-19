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造星IV｜60強全部誕生 193胞妹郭嘉盈未能晉級 「天籟之音」Ash成功復活 (23:15)

文章日期：2021年11月19日

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（19日）誕生60強，當中ERROR成員郭嘉駿（193）胞妹郭嘉盈（3妹）亦登場，她跟Ada仔（姜詠鑫）對戰，雖然3妹有哥哥193悄悄為她打氣，不過Ada仔唱贏3妹，成功躋身60強，而3妹則跌入復活區。

今屆年紀最大﹑現年39歲的參賽者Ling（謝裕鈴），她跟趙展彤（Val）對戰，結果4孩之母的Ling不敵Val而跌入復活區。節目尾聲，兩位導師包括許廷鏗及梁祖堯再從復活區挑選12位學員，結果3妹未能晉身60強，「天籟之音」鍾卓穎（Ash）﹑Ling﹑方方﹑Candy（王家晴）等，都成功復活，在60強佔一席位。

《造星IV》60強名單：

16    夏子涓   子涓         5    坂部佩莎     莎莎    

92    郭曉妍    阿Yo        49   溫彩玲    Jolin    

45    陳景晴    Jade Chan   61  曾業喬     燒賣    

14    鄭芷淇    Elka        22   林暐翹    暐翹    

91    許軼    Day          78     馬彩欣    馬欣    

72    廖芷嘉    Ika        67    楊芷程    Sarah    

9     羅洛家    Carmina    82    周卓盈    阿Mic    

4     穎蕎     ZIVA        66    賴泳騫    Sam    

83    何佩婷    何佩       95    許寶恆    Alice    

58    盧芷韻    Kinki      1    蘇雅琳    Ivy So    

44    曾美欣    Mei Mei    20    余嘉熙    Karen    

3     邱彥筒    Marf        6    陳玉幸    Hannah    

73    陳紀澄    Tania       31    周芷慧    阿杰    

64    林泳怡    Vicky       11    鍾君珩    Dru    

43    區廷筠    Tengie      62    何榛綦    榛綦    

17    黃詠霖    阿蛋        35    羅安娜    Ana    

79    陳昭煊    超酸        10    余潔滢    Zoe    

25    徐嘉蔚    Emiko       12    何洛瑤    Sica    

40    李芯駖    芯駖        50    歐卓瑩    鐵鐵    

74    蘇芷晴    So Ching    26    陳泳伽    WINKA    

19    黃筠兒    筠兒        15    李晞彤    Carina    

89    安希婷    希婷        93    廖雪蕎    Liu 哥    

27    姜詠鑫    Ada仔       70    郭東彩    東東    

84    趙展彤    VAL         18    陳莉詩    蘇菲    

復活成員

13    曾善婷    Ashi        38    沈貞巧    Gao    

87    葛綽瑤    Yoyo        81    鍾卓穎    Ash    

28    王家晴    Candy        2    黃雅慧    咖喱    

34    黃斯琪    CK          54    任佳慧    Miko    

60    楊安妮    Win Win     80    方芷欣    方方    

24    曾家瑩    Ariel        21    謝裕鈴    Ling    

 

（即時娛樂）

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