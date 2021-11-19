造星IV｜60強全部誕生 193胞妹郭嘉盈未能晉級 「天籟之音」Ash成功復活 (23:15)

3妹雖然有哥哥悄悄打氣支持，惜最後未能躋身60強；而Ash則成功復活。（ViuTV截圖）

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（19日）誕生60強，當中ERROR成員郭嘉駿（193）胞妹郭嘉盈（3妹）亦登場，她跟Ada仔（姜詠鑫）對戰，雖然3妹有哥哥193悄悄為她打氣，不過Ada仔唱贏3妹，成功躋身60強，而3妹則跌入復活區。

今屆年紀最大﹑現年39歲的參賽者Ling（謝裕鈴），她跟趙展彤（Val）對戰，結果4孩之母的Ling不敵Val而跌入復活區。節目尾聲，兩位導師包括許廷鏗及梁祖堯再從復活區挑選12位學員，結果3妹未能晉身60強，「天籟之音」鍾卓穎（Ash）﹑Ling﹑方方﹑Candy（王家晴）等，都成功復活，在60強佔一席位。

《造星IV》60強名單：

16 夏子涓 子涓 5 坂部佩莎 莎莎

92 郭曉妍 阿Yo 49 溫彩玲 Jolin

45 陳景晴 Jade Chan 61 曾業喬 燒賣

14 鄭芷淇 Elka 22 林暐翹 暐翹

91 許軼 Day 78 馬彩欣 馬欣

72 廖芷嘉 Ika 67 楊芷程 Sarah

9 羅洛家 Carmina 82 周卓盈 阿Mic

4 穎蕎 ZIVA 66 賴泳騫 Sam

83 何佩婷 何佩 95 許寶恆 Alice

58 盧芷韻 Kinki 1 蘇雅琳 Ivy So

44 曾美欣 Mei Mei 20 余嘉熙 Karen

3 邱彥筒 Marf 6 陳玉幸 Hannah

73 陳紀澄 Tania 31 周芷慧 阿杰

64 林泳怡 Vicky 11 鍾君珩 Dru

43 區廷筠 Tengie 62 何榛綦 榛綦

17 黃詠霖 阿蛋 35 羅安娜 Ana

79 陳昭煊 超酸 10 余潔滢 Zoe

25 徐嘉蔚 Emiko 12 何洛瑤 Sica

40 李芯駖 芯駖 50 歐卓瑩 鐵鐵

74 蘇芷晴 So Ching 26 陳泳伽 WINKA

19 黃筠兒 筠兒 15 李晞彤 Carina

89 安希婷 希婷 93 廖雪蕎 Liu 哥

27 姜詠鑫 Ada仔 70 郭東彩 東東

84 趙展彤 VAL 18 陳莉詩 蘇菲

復活成員

13 曾善婷 Ashi 38 沈貞巧 Gao

87 葛綽瑤 Yoyo 81 鍾卓穎 Ash

28 王家晴 Candy 2 黃雅慧 咖喱

34 黃斯琪 CK 54 任佳慧 Miko

60 楊安妮 Win Win 80 方芷欣 方方

24 曾家瑩 Ariel 21 謝裕鈴 Ling

（即時娛樂）