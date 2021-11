柳應廷(Jer)今天(11月20日)29歲生日,獲一班粉絲為他舉行「We walk through the dark 藝術展」應援。Jer抽空到訪欣賞展品,感謝樂迷送給他的這份生日禮物。Jer說︰「Thanks for everything﹗知道你哋搞呢個展覽一啲都唔容易,背後經過咗好多個通宵,所以好想落去睇... 多謝你哋每一位... 陪我Walk through the dark and bright﹗好開心有你哋每一位嘅出現,多謝呢份咁有意義嘅生日禮物。我會繼續做好音樂陪住大家。Love you guys﹗」

