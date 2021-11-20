曾志偉滿意今年無綫台慶騷表現︰朋友都說感動好看 (13:32)

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉昨晚在《萬千星輝賀台慶》結束後受訪，大讚今年台慶有歌星參與特別熱鬧。他說︰「歌星對TVB來說是很重要的嘉賓，無歌星就不成一個電視台。一班歌手也非常好，沒計較要唱多唱少。」志偉連聲表示很滿意今年的台慶騷，認為昨晚的節目代表他期望見到的無綫。他說︰「希望能培育更多新人，所以給予訓練班很多時間演出，讓他們在台慶的舞台表達自己，例如台慶趣劇都是由不同年代的訓練班同學演出，證明大家都很用心，對白也是他們自己寫的。節目進行時，我的電話不停震，朋友都說很感動，很好看。」

談到陳百祥（阿叻）稱「TVB返嚟喇」，志偉笑言︰「是他很久沒回來吧了﹗（他最初估計你做不到2、3個月？）所以我不會被他睇死，現在已做過了4、5個月。同事們給了我很大動力，我跟王祖藍、C君都是藝員出身，很了解大家的需求和心路歷程。」香港明年回歸25周年，志偉透露無綫獲內地不少平台邀請合作，無綫來年亦會有不少新舉動，再加上除夕跨年騷，希望觀眾能拭目以待。被問到會否邀請顧紀筠、蘭茜等好友回巢，他坦言很多朋友也說需要幫忙就開聲，但公司要給新人機會，新舊合一是必須的，互相交流可令新人更易成長和進步。

汪明荃（阿姐）獲頒「50年金禧大獎」，志偉指這個獎本來按公司規例是在餐廳頒發，但阿姐是首位藝員50年來無間斷在無綫工作，因此破天荒改在台慶上頒發，希望大家以阿姐的專業精神為學習榜樣。提到他剪「55」髮型賀台慶，志偉說︰「以前做《獎門人》時的髮型已很犀利，但當總經理後不敢太花巧，低調些整個『55』圖案就算了。」

（即時娛樂）