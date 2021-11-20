造星IV｜梁祖堯「復活」方方阿Ling被批偏私 (14:44)

ViuTV《全民造星IV》昨晚誕生60強，兩位導師梁祖堯、許廷鏗在96強的1對1淘汰賽結束後，從復活區「救」出12位他們認為有潛質、才華的參賽者。許廷鏗選出曾善婷（Ashi）、葛綽瑤（Yoyo）、王家晴（Candy）、黃斯琪（CK）、楊安妮（Win Win）、曾家瑩（Ariel）。梁祖堯則「救」出沈貞巧（Gao）、鍾卓穎（Ash）、黃雅慧（咖喱）、任佳慧（Miko）、方方、Ling。

雖然梁祖堯在節目中解釋選擇方方，是因為覺得她有資格成為女團成員，但大批網民卻不同意。不少網民質疑梁祖堯揀人時偏私，讓自己認識的參賽者「復活」躋身60強，指方方曾參加過《全民造星III》，而梁祖堯上季曾任客席導師，兩人早有交情；而參賽者中最大年紀、已有4名子女的阿Ling與梁祖堯早在演藝學院參加活動時已認識。有網民留言嘲「識人好過識字」，有人更揚言要罷睇節目。

自節目播出以來，梁祖堯、許廷鏗其實也受到不少批評，認為他們在每場淘汰賽完結後未有「搶人」。許廷鏗解釋︰「這是我和阿祖的協議，因為我們擅長的部分非常不同，我們能夠互補的東西有很多，所以我們不希望變成一種那麼大比對性的節目。」梁祖堯續說︰「我們不是要挑選冠軍，我們要挑選女團，而這隊女團必須是精英。如果是精英，我們就要令她們變好，要令她們變好的話，就不該是爭奪參賽者，而是哪些適合我，哪些適合許廷鏗，我們要自行區分和協調。」

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（即時娛樂）