汪明荃望TVB給更多藝員出頭機會︰不要浪費他們的時間 (15:48)

汪明荃（阿姐）昨晚在《萬千星輝賀台慶》上獲頒「TVB 50年金禧服務大獎」。她在台上發表感言︰「不要放過每個機會，我當年拍《野蠻奶奶》時也不知可以豁出去，願意去嘗試就會走出新路，我也不想做重複的事，不要墨守成規。」

阿姐受訪時表示在無綫工作50年來，一直只向前望，覺得時間過得很快，有信心未來會做得更好。她說︰「難忘事一下子講不完。疫情期間雖然很難過，但我每天也提醒自己學習新事物。」阿姐開心見到眾藝員齊心做好台慶騷，管理層亦積極整理內部穩定軍心。她說︰「董事局知道很多藝人去內地發展，在電視台不夠人手之時，願意改變路向以發掘新人為主。有心有力想做，這很重要。」

被問到數年前提及的山頭文化問題是否已解決，阿姐說︰「每個人上台也會選自己班底，很難避免，始終能得心應手。若果去到新公司沒人幫忙，是很難發展的。我口中的『山頭主義』就是要看公司有幾多人，不要只用某幾個人，要給予多些人機會、發掘多些新人，就像今個大騷也肯用新人。現在仍有很多工作了10、20年仍未出頭的，不要浪費他們的時間。」

昨晚贏得38萬元的李芷晴表示會請家人、同事和曾幫助她的恩人食飯，同時將部分獎金投資到她正在籌備開設的畫室上。

（即時娛樂）