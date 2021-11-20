神的女主角｜盧瀚霆長期發放正能量 負面情緒靠阿媽疏導 (16:38)

ViuTV《神的女主角》昨晚最後一集，播出盧瀚霆（Anson Lo）與勝出女主角鍾咏諭（Karis）一同拍攝的《不可愛教主2.0》MV。Karis雖然是一位素人，但在MV中表現自然，獲Anson Lo稱讚專業、學習時快上手。

Anson Lo稱拍攝時望住Karis想起第一次演戲的自己︰「想起自己拍《男排女將》最初幾天，我很無助和害怕，但又不敢說不知自己在做什麼，所以還是先照常演戲，先試試看，害怕被罵做錯的那種感覺。」

Anson Lo在節目中曾面對畏高及怕魚兩大弱點，他表示導演曾在拍攝前問他可否做很害怕的事，他當時答導演可如常進行。Anson Lo解釋︰「我想在這個節目告訴大家，可能你害怕或沒有自信的事，你這刻未必能克服，但慢慢一步步去面對。我也想讓別人覺得，當我願意去改變和克服時，為何你不行？」

Anson Lo又提到自己常予人正能量形象，其實有時也會累。他說︰「如果我說沒壓力也是假的，因為我不是聖人，每個人都一定有情緒的高低起伏，但我不喜歡將負能量或不開心的情緒，表達給觀眾或支持我的神徒。這個世界已經很累，很多時候上班或上學已經很累。當你追隨一個喜歡的偶像時，你得到的信息也是很累和不開心，你為何要追隨？為何你要這麼支持一個跟你互不認識的人，還要跟他分擔負能量，我覺得失去了意義，所以我選擇用正能量去影響別人。」

至於自己的負能量及負面情緒，Anson Lo說他最好的解決方法就是跟媽媽聊天。

（即時娛樂）