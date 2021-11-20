姜濤第2集紀錄片剖白心路歷程 耳邊吹氣焫唔着盧瀚霆 (18:08)

姜濤的紀錄片昨天在MIRROR官方頻道播出第2集《問題》。姜濤在片中剖白出道以來所承受的壓力，同時回應9月出席活動時的暈低事件。他坦言知道自己暈倒後，外界一定會指責其公司及經理人花姐（黃慧君）的不是，他強調暈低與兩者並無關係。

姜濤坦言在年初叱咤頒獎禮完結後的頭半年，他自覺愈來愈奇怪，回憶初出道時在活動上見到粉絲會很開心，後來卻覺得有壓力。他說︰「因為我答應過大家，希望見到粉絲們時是開心的。見到大家的期待時，我就產生壓力，壓力慢慢變大，可能我暫時未能承受吧﹗」姜濤亦不明白為何有時報道根本與他無關，卻要集中在他身上。他說︰「最近這8個月，我一直和自己的內心抗爭，有時感覺良好，有時感覺還是很差。」

姜濤自言是個不容易交到朋友的人，要說服自己百分百信任對方才能跟對方交朋友。影片播出姜濤跟MIRROR隊友相處時的片段，他與「教主」盧瀚霆（Anson Lo）在露天手機品牌活動後台，當時正值炎夏，12子卻要穿上冬裝出席。姜濤笑言要令Anson Lo「秒速生氣」，隨即向Anson Lo的耳邊吹氣，豈料Anson Lo說︰「這裏熱到你做什麼，我都沒感覺，反而有涼快的感覺，幫到我降溫。」姜濤說他剛巧吃完冰，吹出來的氣非常涼快。Anson Lo聞言嘟嘴說︰「食完冰很巴閉啊﹗」

今年8月，互聯網曾瘋傳呂爵安（Edan）向姜濤送不文手勢疑似欺凌隊友的片段。花姐在紀錄片中「質問」Edan為何要向姜濤舉中指，姜濤亦笑住說︰「記者問你，你會怎樣回答？」Edan一臉認真向姜濤道歉，說自己不應該舉中指，姜濤笑唔停。Edan續說︰「『欺凌』這個字沒想過在我身上發生，通常也是我被欺凌，大家太看得起我，感激大家，但舉中指這行為是不對的，大家不要學。男仔之間有時是這樣玩。」姜濤裝模作樣質疑Edan當時是否在玩，Edan扮慘叫姜濤給他一條生路，兩人隨即哈哈大笑。

紀錄片最後播出姜濤演出拉闊音樂會的片段，眾隊友在台下聽得投入，江𤒹生（Anson Kong，AK）聽到他演唱作品《蝸牛》時十分感動。

（即時娛樂）