香港秘密搜查官｜陳漢娜徐㴓喬Marco克服恐懼 10米高台跳落海 (19:33)

next

ViuTV《香港秘密搜查官》昨晚播出最後一集,兩位搜查官陳漢娜(Hanna)、徐㴓喬(Asha)及搜查雜務葉振弘(Marco)要克服恐懼,登上「格仔導演」劉諾衡(Mike)安排、位於大海中心的「恐懼高台」,從10米高台跳入大海。

Hanna畏高、Asha怕水、Marco就怕離心力,因此這項任務擊中他們各自的恐懼。Mike導更安排Agent L(曹梓冲)先行試跳,他們看見Agent L跳海前也曾猶豫,恐懼指數即時上升。

Marco率先登上高台,雖然他的身體語言顯示出決心,他卻表情痛苦,猶豫了很久才跳下。Hanna本身畏高,曾在爬落懸崖前驚到流眼淚。她今次雖然同樣超級驚,在高台上尖叫、行前一步退後兩步,但表現尚算鎮定,沒幾耐就主動跳下。

Asha因為不太會游泳,很擔心跳落大海後會下沉多少,上水後又擔心救生圈在哪。她登上高台後不停說︰「This is crazy﹗This is so crazy﹗」後來更要坐下冷靜情緒,最後在Mike導鼓勵下才敢跳下。雖然Asha落水後,早在海上預備的救生員即時游上去給她救生圈,Asha返上船後仍然繼續喊。

節目最後,Mike導稱要搜查電影特效中電油彈的秘密,結果ViuTV的新任吉祥物「生菜」慘被炸,已升任高層的生啤今次就逃過一劫。

(即時娛樂)