香港秘密搜查官｜陳漢娜徐㴓喬Marco克服恐懼 10米高台跳落海 (19:33)

Asha因為不太會游泳，最後在Mike導鼓勵下才敢跳下。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

Marco怕離心力、Hanna畏高、Asha怕水，因此是項任務擊中他們各自的恐懼。（ViuTV網上視頻截圖）

Mike導安排大海中心的「恐懼高台」，搜查人類恐懼的秘密。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV《香港秘密搜查官》昨晚播出最後一集，兩位搜查官陳漢娜（Hanna）、徐㴓喬（Asha）及搜查雜務葉振弘（Marco）要克服恐懼，登上「格仔導演」劉諾衡（Mike）安排、位於大海中心的「恐懼高台」，從10米高台跳入大海。

Hanna畏高、Asha怕水、Marco就怕離心力，因此這項任務擊中他們各自的恐懼。Mike導更安排Agent L（曹梓冲）先行試跳，他們看見Agent L跳海前也曾猶豫，恐懼指數即時上升。

Marco率先登上高台，雖然他的身體語言顯示出決心，他卻表情痛苦，猶豫了很久才跳下。Hanna本身畏高，曾在爬落懸崖前驚到流眼淚。她今次雖然同樣超級驚，在高台上尖叫、行前一步退後兩步，但表現尚算鎮定，沒幾耐就主動跳下。

Asha因為不太會游泳，很擔心跳落大海後會下沉多少，上水後又擔心救生圈在哪。她登上高台後不停說︰「This is crazy﹗This is so crazy﹗」後來更要坐下冷靜情緒，最後在Mike導鼓勵下才敢跳下。雖然Asha落水後，早在海上預備的救生員即時游上去給她救生圈，Asha返上船後仍然繼續喊。

節目最後，Mike導稱要搜查電影特效中電油彈的秘密，結果ViuTV的新任吉祥物「生菜」慘被炸，已升任高層的生啤今次就逃過一劫。

（即時娛樂）