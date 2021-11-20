We walk through the dark藝術展 柳應廷的「柳炒」展才華 (22:57)

「那線光」，作者無 l śūnyatā，重新擁抱自己、相信自己、欣賞自己，方可成就完美的作品，所以那一線給你力量的光，從來都是你自己。（Jer.lyfish提供）

「沿途有你」，作者C嘉， 由J形山路作為開始，在不同角度有時會看不到下一步，形成不完整的J形山路，一步一步慢慢行，路旁有石（挫折）及小小植物（寓意柳柳粉）及隱藏的獅子山，小克，雙駿，花... ... 遠處最先看見瀑布（水）上有「柳」形樹，（光）投射（風）圖案來完成第一（年）作品（系列）。（Jer.lyfish提供）

「黑暗是用來襯托光明」，作者LWK，請看看柳，放膽追夢吧，你會發現現在的黑暗是用來襯托未來的光。（Jer.lyfish提供）

「柳音樂的力量 x 手寫字的溫度」，作者矮得得，聽著柳仔的音樂，逐筆逐筆寫。是人性，是溫暖，是感染力，更是心坎裡的觸動。（Jer.lyfish提供）

「Polymer」，作者SinYin，這份作品是以 「希望能和大家一起參與」而產生的互動作品。在展覽期間貼紙會逐漸逐漸變多，感覺就像柳柳粉一樣 一步一步變得更多。（Jer.lyfish提供）

「In the light of....」，作者Noel，這是以柳的物語三部曲為基礎，三為一組的裝置作品，分別表現歌曲中的水、光、空三個天然原素。（Jer.lyfish提供）

「小靈魂的約定」，作者KK。作品名稱是源於《小靈魂與地球》故事提及為了實現與神的約定,學習寬恕與愛來到地球,可是小靈魂來到地球就把約定忘記了。剛好生日就是小靈魂來到地球的一個紀念日，除了慶祝，也喚起與神的約定，找回初心和信念。（Jer.lyfish提供）

柳應廷歌迷組織Jer.lyfish所辦的「We walk through the dark」展覽會，Jer也有到場欣賞並且走到櫥窗成展品之一。（Jer.lyfish Ig 圖片/明報製圖）

MIRROR成員柳應廷（Jer）今日29歲生日（11月20日）， Jer的歌迷組織Jer.lyfish繼去年主題You light up the dark，今年以We walk through the dark為題舉行藝術展為Jer慶祝生日，寓意陪伴和照亮彼此，同時感激Jer透過音樂為「柳炒」（即柳柳粉）帶來力量。因為Jer喜愛藝術，展覽籌委會希望能為「藝術炒」提供發揮才華的平台，鼓勵大家向夢想踏出一小步。早前公開招募了近30位柳炒藝術家，以不同媒介包括繪畫、雕塑、裝置藝術等創作，以柳炒的角度記錄Jer與大家一起在黑暗中跌宕起伏，繼而望見光譜的旅程。作品除了真切詮釋這段歷程的苦與樂，亦不乏柳炒從歌曲得到的啟發和鼓勵，當中呈現的正是音樂幻化作光線的力量。

展覽從籌劃、協調到現場支援等等，共動員過百位柳柳炒的人力。為了吸引公眾人士參觀，籌委會亦準備了一電車車身廣告作宣傳，亦設有電子場刊wewalkthroughthedark.net 供海外歌迷和公眾瀏覽，希望大家也能感受這次活動的氣氛。

展覽會場亦有發售一系列We walk through the dark紀念品，包括I’M FINE camera聯乘的即棄菲林相機、「破開天曉」皮革書籤、月曆及兩款紀念Tee。現場更設有「柳柳柳蛋機」，精品包括結他pick、襟章和即影即有相片等，期望能夠和各位柳柳粉度過一個歡樂的「柳誕」。

為響應主題，籌委會在挑選展覽場地方面亦見心思，希望能善用資金支持小店。當中a nice place to是一家生活概念店，除了售賣各式本地文創產品，亦會舉行市集和活動，支持本地創作人。休Café 則是香港失明人協進會旗下一家結合了按摩和咖啡的小店。展覽現場亦有由視障人士親手包裝的特別版JER點字曲奇義賣禮盒，籌得款項在扣除成本後將全數撥捐香港失明人協進會，用作支持視障人士就業支援服務。

展覽日期11月21日（周日）為最後一日，時間：12:00-20:00（登記派籌時間：11:00、15:00），地點：a nice place to（忠正街2-4號地下）及休Café（西源里1號 瑧蓺地下1號舖）***港鐵西營盤站B3出口

（即時娛樂）