We walk through the dark藝術展 柳應廷的「柳炒」展才華 (22:57)
文章日期：2021年11月20日
MIRROR成員柳應廷（Jer）今日29歲生日（11月20日）， Jer的歌迷組織Jer.lyfish繼去年主題You light up the dark，今年以We walk through the dark為題舉行藝術展為Jer慶祝生日，寓意陪伴和照亮彼此，同時感激Jer透過音樂為「柳炒」（即柳柳粉）帶來力量。因為Jer喜愛藝術，展覽籌委會希望能為「藝術炒」提供發揮才華的平台，鼓勵大家向夢想踏出一小步。早前公開招募了近30位柳炒藝術家，以不同媒介包括繪畫、雕塑、裝置藝術等創作，以柳炒的角度記錄Jer與大家一起在黑暗中跌宕起伏，繼而望見光譜的旅程。作品除了真切詮釋這段歷程的苦與樂，亦不乏柳炒從歌曲得到的啟發和鼓勵，當中呈現的正是音樂幻化作光線的力量。
展覽從籌劃、協調到現場支援等等，共動員過百位柳柳炒的人力。為了吸引公眾人士參觀，籌委會亦準備了一電車車身廣告作宣傳，亦設有電子場刊wewalkthroughthedark.net 供海外歌迷和公眾瀏覽，希望大家也能感受這次活動的氣氛。
展覽會場亦有發售一系列We walk through the dark紀念品，包括I’M FINE camera聯乘的即棄菲林相機、「破開天曉」皮革書籤、月曆及兩款紀念Tee。現場更設有「柳柳柳蛋機」，精品包括結他pick、襟章和即影即有相片等，期望能夠和各位柳柳粉度過一個歡樂的「柳誕」。
為響應主題，籌委會在挑選展覽場地方面亦見心思，希望能善用資金支持小店。當中a nice place to是一家生活概念店，除了售賣各式本地文創產品，亦會舉行市集和活動，支持本地創作人。休Café 則是香港失明人協進會旗下一家結合了按摩和咖啡的小店。展覽現場亦有由視障人士親手包裝的特別版JER點字曲奇義賣禮盒，籌得款項在扣除成本後將全數撥捐香港失明人協進會，用作支持視障人士就業支援服務。
展覽日期11月21日（周日）為最後一日，時間：12:00-20:00（登記派籌時間：11:00、15:00），地點：a nice place to（忠正街2-4號地下）及休Café（西源里1號 瑧蓺地下1號舖）***港鐵西營盤站B3出口