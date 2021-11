We walk through the dark藝術展 柳應廷的「柳炒」展才華 (22:57)

柳應廷歌迷組織Jer.lyfish所辦的「We walk through the dark」展覽會,Jer也有到場欣賞並且走到櫥窗成展品之一。(Jer.lyfish Ig 圖片/明報製圖)

MIRROR成員柳應廷(Jer)今日29歲生日(11月20日), Jer的歌迷組織Jer.lyfish繼去年主題You light up the dark,今年以We walk through the dark為題舉行藝術展為Jer慶祝生日,寓意陪伴和照亮彼此,同時感激Jer透過音樂為「柳炒」(即柳柳粉)帶來力量。因為Jer喜愛藝術,展覽籌委會希望能為「藝術炒」提供發揮才華的平台,鼓勵大家向夢想踏出一小步。早前公開招募了近30位柳炒藝術家,以不同媒介包括繪畫、雕塑、裝置藝術等創作,以柳炒的角度記錄Jer與大家一起在黑暗中跌宕起伏,繼而望見光譜的旅程。作品除了真切詮釋這段歷程的苦與樂,亦不乏柳炒從歌曲得到的啟發和鼓勵,當中呈現的正是音樂幻化作光線的力量。

展覽從籌劃、協調到現場支援等等,共動員過百位柳柳炒的人力。為了吸引公眾人士參觀,籌委會亦準備了一電車車身廣告作宣傳,亦設有電子場刊wewalkthroughthedark.net 供海外歌迷和公眾瀏覽,希望大家也能感受這次活動的氣氛。

展覽會場亦有發售一系列We walk through the dark紀念品,包括I’M FINE camera聯乘的即棄菲林相機、「破開天曉」皮革書籤、月曆及兩款紀念Tee。現場更設有「柳柳柳蛋機」,精品包括結他pick、襟章和即影即有相片等,期望能夠和各位柳柳粉度過一個歡樂的「柳誕」。

為響應主題,籌委會在挑選展覽場地方面亦見心思,希望能善用資金支持小店。當中a nice place to是一家生活概念店,除了售賣各式本地文創產品,亦會舉行市集和活動,支持本地創作人。休Café 則是香港失明人協進會旗下一家結合了按摩和咖啡的小店。展覽現場亦有由視障人士親手包裝的特別版JER點字曲奇義賣禮盒,籌得款項在扣除成本後將全數撥捐香港失明人協進會,用作支持視障人士就業支援服務。

展覽日期11月21日(周日)為最後一日,時間:12:00-20:00(登記派籌時間:11:00、15:00),地點:a nice place to(忠正街2-4號地下)及休Café(西源里1號 瑧蓺地下1號舖)***港鐵西營盤站B3出口

