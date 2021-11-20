無綫台慶｜幫朱凱婷買支水 林溥來痛失2萬5千大利市 (22:33)

林溥來（Patrick Sir）昨晚在無綫台慶騷原本抽到25000元大利市，但他在限時內未有現身，結果被取消資格，大利市改由吳卓衡獲得。很多網民關心Patrick Sir去哪裏，他在社交網發文解釋：「多謝大家為我着緊，我收到無數message，都係問『你去咗邊呀？』哈哈，我唔係去咗餵奶，係出咗去便利店幫我個好拍檔買水飲啫！」他又在兒子的照片寫上：「傻佬Dadidi去咗幫人買水，錯失台慶利市$25,000。真係見『財』化『水』。」Patrick Sir當時因見到朱凱婷口渴又著高踭鞋，主動提出幫她出去便利店買水，他還食了燒賣，忘記有抽獎這事。直到收到電話已太遲，趕不及回去。他事後知道大家幫他拖時間，而老婆當時在家正準備用手機拍下他攞利市一幕，但等極不見他，他看回都覺得好笑。

朱凱婷接受《明報》電話訪問說超級不好意思，她跟老公已說會請Patrick Sir食飯。她指整件事發生是她感口渴想出去水機飲水，Patrick Sir聽到後好紳士說他去便利店幫她買。當知道Patrick Sir抽到大利市後，大家與Patrick Sir經理人也致電找他，司儀們又拖時間，但最後趕不及。她跟Patrick Sir說對不起，對方說不關她事，他們還開玩笑說這啖水不識計幾多錢！她會請對方食飯補數，Patrick Sir笑言要食聖誕大餐。

（即時娛樂）