魏浚笙演戲無底線可裸露 泳兒聖誕送男友電視機 (23:15)

泳兒、魏浚笙（Jeffrey）及雲浩影（Cloud）今日到上水為商場聖誕亮燈儀式擔任嘉賓，泳兒直言之前因疫情影響商場活動掙錢機會，最近有點手緊，希望活動增加可掙錢幫補下。她透露打算送一部100吋電視機給男友，自己就講明希望收到按摩椅。她說：「拍拖拍得耐比較現實少少，之前送他的生日禮物不合心水要退，他曾暗示想要部電視機，這樣更好不用估估吓。」她有份演出中環海濱跨年演唱會與男團MIRROR於西九的倒數活動對撼，她說：「其實也不只他們，全世界都做倒數活動，應該是普天同慶，不應去講對撼，氣氛最重要。」

Jeffrey及Cloud表示聖誕節會留時間陪伴另一半。Jeffrey首次在商場獻唱有點驚，要向前輩泳兒及Cloud多多學習。他早前與張天賦（MC）合作微電影《末日同學會》互相獻出熒幕初吻給對方，他大爆：「最初諗住就角度拍，但見MC不是太想，為好睇便試吓，費事咁假便真做。之前拍《膠戰》和Edan（呂爵安）玩遊戲有不小心惜到。」他指女友看到他惜男仔反應好開心，與MC惜之前有叫女友買糖清口氣，MC則刷牙。他揚言為演戲沒有底線，即使要裸露也無問題。

Cloud則表示對演出有底線，底線要視乎劇本而定，她笑道：「現時都是著多啲衫為主，因為聖誕節都凍。」她透露將簽約唱片公司成為歌手，但今年趕不及躋身新人之列，預計明年才能成為樂壇新人：「會以唱歌為主，也不排除會拍多些戲。」

（即時娛樂）