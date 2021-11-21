造星IV｜梁祖堯被指偏私「復活」方方阿Ling 千字文反駁指控 (13:47)

梁祖堯在社交平台上載他與其B組成員合照，同時撰寫千字文反駁網民斥他偏私的指控。（梁祖堯Instagram圖片）

ViuTV《全民造星IV》日前誕生60強，導師梁祖堯（阿祖）被批從「復活區」挑選去年《造星III》時已認識的方方（方芷欣），以及演藝學院參加活動時已認識的39歲人母阿Ling（謝裕玲）加入自己組別，疑是偏私，識人好過識字。

阿祖今日在社交平台上載與其B組成員的合照，撰寫千字文回應網民批評。他坦言也想「救」阿妹、Yanis、Jackie等參賽者，拍攝時也曾討論過，但認為要公平地看眾人當日表現及實力來決定。

「觀眾緣都係軟實力嘅一種，但係三個月前，當時所有宣傳都未出街，我哋根本無辦法用呢一樣嘢來做衡量，實在難以去預測觀眾對佢哋嘅期望。最後同觀眾期望有落差，都好心痛，感覺上真係放棄了一些原來非常得觀眾歡心嘅表演者。我必須要講句公道說話，你有權話阿Ling雖然年紀大，有權覺得佢唔係女團人選，但係當晚佢嘅壓台感實在比好多其他參賽者優勝，雖然我哋係認識，但係佢10年以上嘅舞台經驗就係為佢帶來表演氣場嘅原因，我相信呢一點大家都冇辦法否認嘅，而復活區內我認識嘅人亦唔止佢一個。而點解39歲就唔可以追夢？復活方方，同樣因為舞台實力。」

對於未來女團經理人阿Wing曾表示女團成員要有年齡限制（16-25歲），阿祖強調一開始已不同意，認為既然報名條件沒年齡限制，就應該給有才華又熱血的人機會去為自己創造奇蹟。阿祖坦言比賽是沒有公平的，因為表演從來沒輸贏，只有喜不喜歡，難以用客觀標準去評定，而且現場睇與透過熒幕睇亦會有落差。

最後，阿祖認為觀眾睇得肉緊，證明《造星IV》是個十分成功的節目，希望大家會家繼續支持這一班努力追夢的女仔。

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（即時娛樂）