梅雪詩左膝感染罕見惡菌暴瘦30磅 勤做物理治療：希望再站上舞台 (15:56)

粵劇名伶梅雪詩（阿嗲）久未公開露面，原來她去年經歷一場大病，左膝感染罕見惡菌，多次出入醫院，每個月要到醫院抽血覆診，觀察體內炎症情況。

阿嗲近日接受《明周》訪問，透露去年練功時，左膝曾經受傷。她指當年年紀小不懂保養護理，近年舊患經常發作，有時在台上演下跪戲，起身時左膝因疼痛，需要旁人借位攙扶，因此她不時做針灸和物理治療，希望減輕膝蓋痛楚情況。去年9月左膝開始紅腫，連步行也有問題，醫生檢查後指發炎和水腫，需要入院進行手術，但手術後情況沒有減輕，還腫得更厲害，家庭醫生轉介骨科專科醫生為她進一步醫治。

阿嗲說醫生檢查後，指她的膝蓋紅腫是細菌感染，因情況嚴重要住院。不過當時醫生也不知道是什麼細菌？反覆抽血種菌和檢測，嚴重時她吃不下任何食物，一吃就又嘔又屙，有時看到電視上的食物也會嘔，醫生指是藥物反應，一下子瘦了30多磅，看到自己不斷瘦下去很難過，又不知會持續多久是最辛苦。骨科醫生、細菌專家和家庭醫生，努力為她尋找各種可能，經過連串檢查和檢測，花了不少時間，才找到感染她膝蓋的細菌。「醫生說是一種很罕見的細菌，平時不可能在膝蓋出現，醫生們都很奇怪，詳細了解我的日常生活，想知道如何被感染？最終還是沒有結論」。她指有朋友提醒她，會否是針灸或物理治療時被感染，但她覺得醫生也沒有結論，自己也不想深究，笑言是自己運氣不好，或者會令自己更堅強。

阿嗲左膝去年11月動了一次手術，在醫院留醫3個月期間，又動了兩次，雖然是微創手術，已令她元氣大傷。她回想去年這個時候，每天在病房呆等，膝蓋紅腫難行，醫生為她準備輪椅、支架、助行器等，但她一次也沒有用， 寧願忍痛一步一步慢慢走。她說：「情況最壞時，有想過以後再也走不了，我怕剩下的日子要坐輪椅，趁還能走就走，哪怕只是走一步也好，很珍惜仍然可以走的日子。」她努力做物理治療，不想躺在牀上，令自己看起來像個可憐病人。「我想過如果以後不能演戲怎麼辦？每次想到這裏，就告訴自己，無論如何都不能放棄，從小到大都喜歡演戲，戲行這條路雖然走得艱辛，可是卻令我的人生不斷有目標和希望，我實在太喜歡演戲，如果因為膝蓋問題，以後不能再上舞台的話，我會很不甘心，無論如何都要捱下去，希望有機會再站上舞台。」

醫生找到感染她的細菌後，對症下藥，進行一連串治療，服用抗生素令她苦不堪言。藥物副作用，令她的皮膚變暗黑，頭髮開始脫落，她當時難過哭了，不敢照鏡。後來想通了，這種情況哭也沒有用，想再上舞台，必須經過這一關，醫好才能上台。「好不容易找到醫治方法，如果患了不治之症，想醫也醫不了，相比之下我有藥可醫，已經非常幸運」。

阿嗲今年6月帶病參加尤聲普（普哥）的喪禮，她說跟普哥是好拍檔，普哥好照顧她，在她心中像一個爸爸。她因身體問題很久沒有跟普哥聯絡，她在醫院時，普哥曾致電給她，她聽到對方的聲音已想哭，但不想普哥擔心沒有告知自己患病，可能普哥會奇怪她顯得冷淡，她有口難言，想不到連普哥最後一面都見不到，每次想起都好難過。

（即時娛樂）