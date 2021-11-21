郭嘉盈《造星IV》被淘汰 193望有公司邀胞妹合作︰曾志偉也可以 (20:28)

ERROR成員193（郭嘉駿）今日出席電影《假冒女團》首映禮，自爆在戲中飾演鹹濕導演，他說︰「我為人正直，所以很難演。」

郭嘉盈（3妹）未能躋身《全民造星IV》60強，193稱沒安慰妹妹，指對方被淘汰是意料中事。他說︰「阿妹入到96強已算不錯。我擔心她已辭職了一段時間，想入行又未有機會，前路如何。我呼籲各大公司，像余小姐（余詠珊）、樂小姐（樂易玲）、魯生（魯庭暉）找她合作。」

被問到會否幫妹妹搭路加入ViuTV時，193卻說︰「我公司是不會再掟錢落鹹水海，因為已在我身上掟過一次，所以我不敢提議，希望透過傳媒跟魯生說。（曾志偉呢？）也可以。」193讚3妹口才好，適合做綜藝或主持節目，演技可後天培訓，希望會有公司簽她。

提到網民對3妹的評價有好有壞，193表示早提醒對方要面對這些壓力，應付到才好參加。他說︰「如面對批評不開心，就不要參賽。我目前為止見她也OK，其實出局是很久之前的事，我們之前一起拍攝時，她也沒異樣。」

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（即時娛樂）