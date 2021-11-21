拳王｜為44秒回憶戲 地獄式操肌 黎耀祥兩個月勁減20磅 (20:54)

3屆視帝黎耀祥繼《殺手》後，再次為演出挑戰自己！台慶劇《拳王》將於後晚（23日）首播，據知監製陳耀全（Andy）為了讓所有演員均能突破以往演繹角色，特意在開拍前跟每位演員作個別溝通，了解他們的性格及個人經歷後，再度身設計角色；陳耀全笑指其中一個目標，就是將黎耀祥打造成「擂台版梟雄」。

黎耀祥接拍《拳王》時已年屆56歲，其劇中角色石傲山是早已退隱拳壇的成功商人，照理沒必要像張振朗及朱敏瀚等操得如此辛苦；可是，他為了一場44秒的回憶戲，特意進行地獄式減肥及操肌，在兩個多月內甩掉20磅，體脂率也跌至人生最低！今日《拳王》官方社交網「拳王The Ringmaster2021」發布了一條宣傳片，黎耀祥笑指幸好自己當初操肌沒有半途而廢，否則便遭監製「賣豬仔」，「我試妝時好肥，我就開始節食同做運動，去到試造型時已減咗幾磅；點知之後一直落唔到磅，我就同監製講『我未必修得咁好，可唔可以唔使除衫？』，Andy當時話『放心，回憶戲可以拍大頭』，雖然監製咁講我係定咗，但我覺得唔可以放棄，因為同組其他演員都好努力，好彩我堅持，Andy到最後係成個身都拍晒」。

在片段中黎耀祥還分享了健身餐單，以雞胸、雞蛋、番薯為主食，偶爾加些番茄和蔬菜；運動及操拳方面，除了每星期2次依照劇組安排進行拳擊訓練外，更請來教練作定期專業指導，每晚亦會自行在家鍛煉，靠驚人意志力成功在短時間內操出鋼條身形。在最新發布的劇照中，黎耀祥大騷結實胸膛，腹部的朱古力肌亦頗為明顯，再配以「打到飛起」的姿勢，單看相片已能感受拳賽的可觀及刺激性。而該批劇照原來是由他的兒子黎正橋操刀拍攝，黎耀祥指兒子13歲開始已愛上攝影，雖然認真鑽研，卻沒想過以此當職業。

（即時娛樂）