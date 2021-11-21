陳鈺芸為新片狂操腰酸背痛 爆老公司徒永華冇心痛 (23:23)

陳鈺芸（JuJu）是繼楊紫瓊後，第2位打入荷李活電影的香港武打女星。數個月前，她又開始進行密集式訓練，為老公司徒永華執導、幫她度身訂做的動作片做準備；片中她飾演一名全職殺手，故赴澳洲取景拍攝前要苦練槍法，每星期練習兩天，並孭上30磅裝備，如短槍、步槍等走來走去數小時，以鍛煉靈活性和精準度，「不可以有姿態冇實際，加上我拍戲全部親自上陣，不熟練會影響拍攝進度。今次我會展示從未做過的動作給大家睇，只要出來效果好，辛苦也值得」。JuJu坦言每次練習完都腰酸背痛，老公沒有心痛，只提醒她練習歸練習，要好好休息別累壞。

今次是JuJu跟老公婚後首次合作，她不擔心夫妻二人意見分歧有拗撬而影響感情，「他是武術家和我的啟蒙老師，亦師亦友，他又是我老公，平時很多事情都會問他意見，合作話題就更多，關係更密切。老公是個公私分明的人，絕對不會偏袒給我特權，反而對我特別嚴厲，做錯實會鬧，我都預了，所以事前要做好準備，臨場改動都識應變、執生，話頭醒尾。（減少摩擦？）其實由拍拖至結婚，我們沒試過鬧交，相處得很好，最重要互相體諒」。

JuJu稱工作計劃被疫情打亂，去年沒戲拍，零收入，本想趁那段時間造人，「我很喜歡小孩，生3個也可以，但不是想就能懷孕，拍完老公這部電影會嘗試生B」。

欲知專訪詳情，請留意明日（11月22日）明報娛樂版。

（即時娛樂）