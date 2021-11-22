夫妻緣盡 大S離婚後首發聲：希望小菲過得比我好 (13:13)

雖然夫妻緣盡，但大S接受台灣傳媒訪問時表示，希望汪小菲過得比她好。（資料圖片）

汪小菲（現名：汪少菲）和台灣女星徐熙媛（大S）承認已決定和平解除婚姻關係，並已於近日辦理了相關手續，11年的婚姻告終。離婚消息曝光後，大S今午回覆台灣傳媒時表示：「我希望小菲永遠過得比我好。」

大S和汪小菲當初一見鍾情，後來因經常分隔兩地﹑兩夫婦溝通出現問題，以及汪小菲發表敏感言論，令夫妻關係有暗湧，最終由「婚」變「分」。

2010年9月，大S認識了來自內地的飲食業商人汪小菲，2人一見鍾情，汪小菲曾在節目中透露，覺得跟大S在一起，很溫馨感到踏實，而大S亦曾表示：「我們總共見了3次面，第3次見面的時候，就覺得這輩子就是他了。」

在2010年11月16日，他們在北京市朝陽區民政局登記結婚，翌年3月，大S與汪小菲在海南省三亞市舉行婚禮；兩夫婦婚後育有一對仔女，並不時在微博放閃，家庭生活美滿，大S和汪小菲還曾結伴亮相真人騷《幸福三重奏》，而大S在節目中「剝蝦論」曾惹熱話。而在2018年4月，大S宣布再度懷孕，不過同年5月，大S對外發聲明，表示聽從醫生建議終止懷孕。

到今年6月，大S單方面宣布跟老公汪小菲離婚，稱正辦理離婚手續，大S因老公言論生氣及大吵一場。事後汪小菲表示對離婚事不知情，解釋是擔心家人才說了不好話，求老婆原諒。大S在爆出離婚後，汪小菲曾認錯並說：「愛所有的家人，我老婆是第一。」

到上月底，汪小菲返回內地工作，當時有內地網瘋傳他和大S已經離婚。消息指一對圈中夫妻已各行各路，兩人的身分是「男方經商，女方是台灣演員」，令網民揣測所指的是汪小菲與大S。有關消息更指這對已離婚的夫婦稍後會「官宣」，正式向外公布已經離婚一事。

有網民發現汪小菲已將早前到台灣接受隔離時的微博帖文全部刪除，懷疑他和大S是否發生了不愉快事件；直到今天，大S和汪小菲透過律師發聲明，承認已決定和平解除婚姻關係。

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（即時娛樂）