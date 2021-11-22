聲夢JUNIOR｜被13歲男學員當眾示愛 菊梓喬自嘲變嬸嬸 (14:25)

自稱「惡魔總監」的郭偉亮預告，節目十分殘忍及學員喊得很淒涼。（林祖傑攝）

菊梓喬（Hana）、譚嘉儀及郭偉亮（Eric Kwok）等，昨晚（21日）錄影無綫節目《聲夢JUNIOR》總決賽，節目總監Eric Kwok表示，18位參賽者年齡介乎11至15歲，最後勝出兩位學員，會直接進入《聲夢傳奇2》參賽，自稱「惡魔總監」的他更預告，節目十分殘忍及學員喊得很淒涼。

Hana獲年僅13歲的參賽者童文（Ricky）當眾示愛，即席向她做心心手勢，並說：「我叫過Hana姐姐follow我IG，但佢唔follow我，我大個會追Hana姐姐。」令Hana感尷尬。

Hana稱Ricky話想快點大個仔，想追求她和保護她，她說：「不過我話等他大個先，到時我真的變嬸嬸了。」她表示今次擔任導師，要化身「惡魔」經常扮惡搞喊小朋友。

對於谷婭溦曾不滿公司將資源投放於聲夢學員而受冷待，Hana表示一向不理會這些，又強調工作很忙，不覺空閒，一直都忙於錄音。

譚嘉儀在節目中擔任康樂主任，負責關心及安慰參賽者，但不像Hana有參賽者表示長大後會追求她，她說：「連小朋友都吸引唔到，我知Hana有，不會同佢爭，自己還是做好康樂主任角色。」她表示首度於台慶抽中2萬5千元大利市，已預計要倒貼請家人和同事食飯。

（即時娛樂）