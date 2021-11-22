青春本我｜曾志偉准炎明熹亮相ViuTV 睇好攞生力軍女金 (14:39)

無綫青春校園劇《青春本我》昨晚（21日）於尖沙嘴舉行慰勞宴。除了炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、冼靖峰（Archie）、吳業坤及王灝兒等台前幕後出席外，無綫總經理（節目內容營運）曾志偉、星夢娛樂CEO何麗全及高層樂易玲亦現身支持。在播放幕後花絮時，Gigi、Chantel同Windy感觸落淚，要用紙巾拭淚及互擁安慰。

志偉表示特意現身鼓勵他們，對於Gigi在活動時因身體不適，肚痛腳軟當場跌低，他聞言一臉驚訝說：「那應該要休息一下了，因為這一年他們轉變真的好大，由一個小朋友到現在大家都認識，要兼顧返學和拍劇之餘，又有其他工作，一定很辛苦，他們始終還是小朋友，應該盡量讓他們多些休息，我返公司會了解一下事件。」

談到ViuTV直播1月1日舉行的叱咤頒獎禮，Gigi有份角逐「叱咤樂壇生力軍女歌手」，若她出席將成為首位亮相ViuTV的無綫藝人？志偉認為一件事還一件事，不會阻止，就如金像獎一樣，在ViuTV轉播，無綫藝員一樣可以出席，獲獎是開心事，他亦看好Gigi奪生力軍女金，對新人是鼓勵。志偉表示稍後會繼續安排聲夢學員工作，就如港姐一樣，一屆過後便變「過氣」，所以要把握時間攞經驗，爭取上位。

（即時娛樂）