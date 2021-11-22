重看《青春本我》花絮片段 炎明熹姚焯菲感觸落淚 (15:03)

炎明熹（Gigi）昨晚出席《青春本我》慰勞宴，雖然她在昨天活動上，因肚痛腳軟而跌低，但仍堅持出席，並獲何麗全慰問。Gigi表示事後即回家休息，原本工作也取消，身體狀況已恢復過來；同場的姚焯菲（Chantel）稱得知Gigi不適後很擔心，已即時傳信息關心。

談到觀看花絮片時不禁落淚，Chantel表示掛念拍劇時光，一看到相片勾起當時的畫面便忍不住喊。Gigi自嘲昨天是她的流淚日，百感交集。問她以後拍劇是否懂喊？她笑言：「今次的喊不是做戲的喊，是感動的喊。」

Archie（冼靖峰）自爆之前試過因身體勞累而缺席工作，昨晚亦見他面青青，他說有些感冒，之前怕吃藥影響聲音和精神，故未有看醫生，但現時吃了藥狀況OK。笑指Chantel要肩負起照顧二人的重任？她說：「我會照顧好Gigi，相信Archie可照顧好自己。」

在劇中演黃奕斌媽咪的黎燕珊表示，對方跟她兒子很似，都是乖仔兼高大健碩，她說：「拍春青劇令我也變得青春，志偉都讚我是全公司『最後生媽媽』。」

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（即時娛樂）