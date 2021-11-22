《造星IV》60強今拉開戰幔 許廷鏗爆學員明爭暗鬥攻心計 (17:35)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》第二輪比賽，今晚（22日）正式拉開戰幔，由60強淘汰20位學員；60位女參賽者亦已分成A、B組，每組30人，A組導師為許廷鏗，B組導師則是梁祖堯；第二輪比賽的評判團包括泳兒、鍾舒漫、陳輝陽、少爺占和韋羅莎。

許廷鏗今天在Instagram貼出和A組隊員的大合照，並撰長文抒發感受。他坦言擔任導師時，曾有「三怕」，「怕 唔夠能力去成就夢想、怕 唔夠了解女團的特性、怕 唔夠資格去教導佢哋」。他寫道：「呢一張相，就係我第一次正式同組員見面，我唔知嚟緊呢part會唔會出街，但係我可以解釋下點解每個人，手上都有兩張寫滿了字的白紙，同我呢30位組員做咗個exercise，就係去寫低喺嚟緊呢個造星旅程，喺A組裡面『你可以付出的』#Give 同埋寫低『你想得到的』#Take。

看不到內容？不重要，反正其實最後都係自己知道就好，我都有寫低，而我唔介意分享：我希望得到『滿足感』、我希望可以『了解自己』、我希望備受『肯定』，呢一趟造星旅程今晚正式開始，從今晚開始正式擔任導師崗位，無論當初我想唔想要呢位組員，無論我睇唔睇好佢有冇偏心佢，呢一刻都要盡我的能力去教導，去畀佢哋有機會有空間去發夢，有條件發夢依家太奢侈太難得，就盡情好好的去Give & Take！」

許廷鏗之後更在hashtag玩劇透：「#你哋最期待嘅 #明爭暗鬥攻心計 #好快就會出現 #係啊我最怕嗰啲 #我都爆曬seed #依家開始手心出汗 #汗流到今晚九點半。」

（即時娛樂）