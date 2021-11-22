孖韓孝珠《Happiness》對付喪屍 朴炯植被指面圓兼身形走樣 (19:33)

韓國男團2PM成員澤演和李俊昊，近日分別演出韓劇《御史與祚怡》和《衣袖紅鑲邊》，而另一韓星朴炯植也攜熱播中的劇集《Happiness》重返電視圈，觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」收看。

澤演於2017年9月入伍，也因為服役期間表現優異，最終以兵長之姿優秀退伍。網上曾流傳澤演當兵照，一身結實肌肉被冠上「韓國隊長」稱號，對此他笑言當時食量大、勤運動，所以身材健碩，體重曾高達99公斤（約218磅）；但為了更上鏡，退伍後即狂減18公斤（約40磅），相當厲害。

月前澤演現身綜藝節目時，提到為了當兵而放棄美國永居權一事，他坦言從不後悔；加上早前他在爆出戀情後馬上認愛，更獲網民大讚Man爆有擔當，因而深得韓國觀眾歡心。

朴炯植曾演出韓劇《大力女子都奉順》和《金裝律師》，他年初退伍後收到不少戲劇邀約，最後他伙拍韓孝珠以《Happiness》回歸劇界，首周更獲3.3%收視。劇中他飾演為了配合高中同學尹新春（韓孝珠飾）而假結婚的刑警鄭伊賢，還要奮身肉搏喪屍，打戲連場！

曾有網民笑指朴炯植面圓圓兼身形走樣，他日前在發布會上回應：「無論是扮演棒球選手還是刑警，都是需要注重身材的角色；剛好我在退伍後狀態不錯，一直很努力維持身形最好狀態。」

（即時娛樂）