叱咤︱我最喜愛的男歌手15強出爐 MIRROR六子爭入10強 (20:31)

叱咤「我最喜愛的組合」15強入圍名單出爐。（fb圖片）

叱咤「我最喜愛的男歌手、女歌手」的15強走勢今天出爐。（fb圖片）

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於元旦（1月1日）舉行，當中「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票，於今午（22日）12時展開，截至今天5時，最新15強走勢已出爐。

據「my903.com 商業電台」的facebook專頁顯示，「我最喜愛的男歌手」15強名單中，MIRROR有6位成員入圍，包括江𤒹生、呂爵安、姜濤、柳應廷、陳卓賢和盧瀚霆，另外9位則是Tyson Yoshi、許廷鏗、張敬軒、洪嘉豪、胡鴻鈞、周國賢、馮允謙、林家謙及張天賦。

「我最喜愛的女歌手」15強名單中，包括鄭欣宜、容祖兒、江海迦、炎明熹、方皓玟、李幸倪、Serrini、王菀之、岑寧兒、鄭秀文、衛蘭、謝安琪、黃妍、陳凱詠和陳蕾。

「我最喜愛的組合」15強名單，包括MIRROR、ERROR、五月天、Dear Jane、C AllStar、RubberBand、Kolor、Supper Moment、MC $oho & KidNey、My Little Airport、ONE PROMISE、per se、P1X3L、ToNick及Zpecial。

（即時娛樂）