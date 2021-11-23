造星IV｜A1組成員有心結未影響演出 獲評判大讚 (00:33)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨晚（22日）起進行第二回合比賽，60位參賽者分成A、B組，每組30人，A組導師為許廷鏗，B組導師則是梁祖堯。今輪賽制是A、B組進行正面對決，先是自選項目，然後進行跳舞Battle；落敗一組，會由評判即時淘汰一位參賽者，落敗隊伍所屬組別，賽後額外再由導師淘汰3名成員，即每次小組對決，落敗一方會失去4位成員；第二回合，經過5輪對決，總共有20人被淘汰，《造星IV》40強亦誕生。而第二輪比賽的評判團，包括泳兒、鍾舒漫、陳輝陽、少爺占和韋羅莎。

第一輪小組對決是A1對B5，A1成員是許廷鏗的心水，包括擔任隊長的Marf（邱彥筒）、Ada仔（姜咏鑫）、Tengi（區廷筠）、Ika（廖芷嘉）、穎蕎及安希婷，6人起初似看來甚有默契，但練習後成員之間卻愈來愈有心結，因安希婷被安排有一部分solo，穎蕎想加入令整個表演更有力量，但因她聲量太大，故安希婷也要加大自己聲量，結果導致聲帶受損，穎蕎被組員屢勸依然沒改善，結果惹來安希婷不滿；加上穎蕎跟大家開會時，經常只顧低頭玩手機，予人不認真感覺。導師許廷鏗見狀出面調停，他表示更好的表演，但表現不專業，他會選擇整隊被淘汰，令A1組士氣低落。不過，A1組演出自選項目《Ｍonsterssssss》後獲5位評判讚好，評判韋羅莎更大讚似在睇騷，更情不自禁爆粗。

B5組的自選項目是《我》，成員包括擔任隊長的東東（郭東彩）、Dru（鍾君珩）、 Alice（許寶恆）、Carina（李晞彤）、 余潔滢及蘇菲（陳莉詩），不過，她們的唱功卻被批評，導師梁祖堯事後為成員打氣，結果，B5組在跳舞Battle表現理想，A1組也使出渾身解數，最後賽果留待今晚一集宣布。

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（即時娛樂）