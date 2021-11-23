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《梅艷芳》上映11天 破3300萬票房 (13:45)

文章日期：2021年11月23日

由王丹妮﹑劉俊謙﹑古天樂﹑林家棟和廖子妤等合演的電影《梅艷芳》，上映11天，已有逾3300萬票房，成為今年首部亞洲（及中文）電影衝破3000萬票房，成績理想。

（即時娛樂）

 

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