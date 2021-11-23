十月初五的月光｜66歲米雪皮光肉滑兼省鏡 何依婷一人分飾三角 (14:35)

66歲的米雪在劇中要由1988年演至2022年，駕馭的角色年紀橫跨34年。（大會提供）

台慶劇《十月初五的月光》昨晚首播，米雪及何依婷的造型甚為突出。（大會提供）

由胡鴻鈞﹑何依婷﹑羅天宇﹑米雪和石修等合演的台慶劇《十月初五的月光》昨晚（22日）首播，劇情講述於歌舞廳賣唱維生的朱沙嬌（米雪飾），因一次意外令其獨力撫養的孖生女兒朱莎華及朱莎莎（何依婷分飾）得到上台表演機會，從此母女同心同台表演多年。

莎華及莎莎性格迥異，前者嬌縱萬人迷、後者順從好學乖乖女，其後莎華愛上祝展輝（余德丞飾），可惜二人性格不合分手；展輝之後偶遇莎莎，由於性格相近很快墮入愛河，此事激怒莎華並導致嬌華母女決裂。

及後莎莎不想阻礙展輝個人發展，忍痛喊分手，之後生下女兒祝君好並難產而死。另一邊廂，文初因父母感情生變，慘遭漂白水灌喉變成啞巴，之後更遭狠母（莊思明飾）拋棄，最終嬌姨獨力養大君好及文初。

66歲的米雪在劇中要由1988年演至2022年，駕馭的角色年紀橫跨34年，不過當看到米雪演繹只有30多歲的沙嬌時，毫無違和感兼皮光肉滑。

何依婷原來不單背負演繹經典角色君好的重任，更要分飾莎莎及莎華年輕版。製作組除了在3人造型花心思、讓觀眾看時更易分開3個角色外，依婷亦為角色花了工夫，3個角色在微表情變化上有差異，年輕版莎華眉頭眼額均是任性及霸氣，莎莎純如小綿羊又帶點傻勁，君好則暫時感覺有點恃寵生嬌。

（即時娛樂）