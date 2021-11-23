造星IV｜「翻版炎明熹」Marf獲讚可直接出道 B5組唱姜濤歌曲遭狠批 (16:25)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨晚（22日）起進行第二回合比賽，60位參賽者分成A、B組，每組30人。第一輪小組對決是A1對B5，A1成員包括擔任隊長的Marf（邱彥筒）、Ada仔（姜咏鑫）、Tengi（區廷筠）、Ika（廖芷嘉）、穎蕎及安希婷，擔任A組導師的許廷鏗坦言，心情比自己在紅館開騷更緊張，各組先舉行自選項目，然後跳舞Battle。

被稱為「翻版炎明熹」的A1隊長Marf表現甚突出，不少網民留言指Marf可直接出道：「Marf真心勁」、「Marf真係超正，你隻眼係離唔開佢，呢個係今季咁耐以嚟最好最好嘅一個表演，有質素。同隔離組真係一個天一個地，一邊係天籟之聲一邊係魔音」、「Marf係我唯一由初選到依家都記得到嘅一個，今晚聽埋唱歌再加分」、「A1組淨係一個Marf已經夠晒屈機啦」。

不少網民對由東東（郭東彩）、Dru（鍾君珩）、 Alice（許寶恆）、Carina（李晞彤）、 余潔滢及蘇菲（陳莉詩）組成的B5感失望，她們唱姜濤的《Master Class》被彈欠唱功，網民留言：「點解可以將Master Class演繹到咁？」、「唱歌都未到家，仲將呢首歌唱慢板，姜濤聽到唔知會點呢？得啖笑，其實係災難」、「完全睇唔出想表達乜嘢，但個導師（梁祖堯）係做戲劇」，而梁祖堯亦坦言B5的表演力度，跟她們在最佳狀態時相差甚遠。

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（即時娛樂）