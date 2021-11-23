視帝劇帝首度合作 黃子華潘燦良合演舞台劇《最後禮物》 (17:04)

黃子華與潘燦良（阿燦）兩位視帝、劇帝將聯手合作，演出舞台劇《最後禮物》。兩人將於香港演藝學院一連舉行30場演出，日前他們於清水灣片廠拍宣傳海報，主辦單位英皇娛樂重本於片廠中搭建大型場景拍攝，讓兩位主角未上台已先感受到台上氛圍。

原來今次是2人首次合作，子華離開香港話劇團之後，阿燦才加入，所以名副其實是阿燦的師兄。阿燦坦言今次能與師兄黃子華合作，加上劇本出自最佳編劇莊梅岩，所以一邀請他演出便立即答應。子華謙稱一向視阿燦為偶像，但凡阿燦有份演出的劇，他大部分也有看，非常期待今次合作，令阿燦受寵若驚。

子華已有5年沒有演過舞台劇，他笑言：「冇做舞台劇啫，我一直有開電影，今次能夠同我偶像潘燦良合作，真係夢寐以求，潘燦良應該係我喺香港舞台上，睇得佢最多戲嘅人，粗略估計我睇咗佢10部演出或以上，所以好開心可以同佢合作。」

談到今次演出的故事，子華笑言：「我哋呢部劇叫《最後禮物》，近年大叔吃香，好流行大叔的愛，我覺得我哋呢部劇有權改名叫《大叔的恨》，我同阿燦兩位大叔，喺劇中恨到出面。」阿燦則說：「應該係有好多愛先產生咁大恨。」子華笑回：「依家唔可以劇透，大家入場就知咩事。」

由於時間緊迫，兩人已經開始投入綵排工作，又因為疫情關係，編劇莊梅岩身在外國暫未能到港，所以開會、圍讀及綵排，大家以視像方式溝通，子華稱：「綵排應該會搵部機做直播畀佢睇住先，我哋之前已圍讀過一次，圍讀嗰日都幾震撼，因為我冇諗過，坐喺到一齊演出演員，位位都係舞台劇界獨當一面朋友，稍後大家都會知道有幾多猛人，同我哋一齊演出呢個重量級製作。」大會策劃及監製馮貽柏表示，暫定場次是30場，如果反應熱烈，會跟演員商議加場的空間。

日期：2022年1月7-8，11-15，18-22，25-29日；2月4-5，8-12日 8:00 PM

2022年1月9, 16, 23, 30日；2月6，13日 3:00 PM

地點：香港演藝學院歌劇院

票價：$880 / $680 / $480

（即時娛樂）