胡鴻鈞唔介意「叱咤15強」被Out 讚肥仔有分量具實力 (18:50)

胡鴻鈞被肥仔（左圖）踢出叱咤我最喜愛的男歌手15強，他表示不緊要，又指肥仔具實力兼夠分量。（Ig圖片/林祖傑攝）

胡鴻鈞今天（23日）到新蒲崗為兩場《The Day After》演唱會綵排，他坦言開騷日子迫近，發覺原來不能閉關，因有很多演唱會相關工作處理。問到會否感到疲累？他說：「還好，當做的事情都跟演唱會有關，我就很興奮，不過瘦了不少，造型師常指我腰圍又細了要改。」他於社交網上載冲涼片宣傳個唱，卻被嫌「冇料到」，他笑稱：「條片看到我偉大嘅背脊、優美又修長腳板，到演唱會時會有正面睇。」

胡鴻鈞表示留意叱咤「我最喜愛的男歌手」最新15強走勢，也留意到自己被out，他說：「不緊要，投票是很公正，可能遲些會再in（入圍）。」

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談到被ERROR隊長肥仔（梁業）踢走，他說：「肥仔很有分量，我有看他的MV，雖然他是一個肥仔，但四肢靈敏，跳舞和身形不成正比，好有實力，香港樂壇需要多點新力量！」但他強調不會刻意拉票，一切隨緣，認為不喜歡的也不會因拉票而喜歡自己。

談到他的個唱嘉賓炎明熹（Gigi）腸胃有問題，他說：「我都很擔心她，有傳短信問候，她也回覆我OK，謝謝關心。」

（即時娛樂）