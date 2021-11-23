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陳法拉巴黎拍美劇 曾送腕表畀老公做結婚禮物 (19:19)

文章日期：2021年11月23日

靚媽陳法拉身在巴黎拍攝最新美劇，她在百忙中出席在當地舉行的一個品牌系列展覽。以新髮型示人的法拉表示，曾送過該品牌的腕表給丈夫作為結婚禮物，令她重拾結婚時浪漫時刻。

（即時娛樂）

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