RubberBand孖王宗堯藍奕邦 重新演繹《身體健康》 (20:18)

王宗堯（左圖）聯同藍奕邦和RubberBand演澤《只想和你身體健康》。（大會提供）

香港本土牛奶品牌推出宣傳短片《只想和你身體健康》，邀請了10個不同單位包括包括RubberBand、王宗堯、藍奕邦、專家Dickson、晴天林、熊仔頭及藍仔頭、蝦條哥及米露迪、SENZA A Cappella、劉小華和天使綸音合唱團，重新演繹廣東歌《身體健康》，新版本由《身體健康》原作曲及作詞人藍奕邦重新改編。阿邦同時於短片亮相，並參與演唱部分。

對於是次合作，阿邦表示很榮幸自己一首近20年前的作品，被挑選成主題曲。他不諱言當年創作時，純為想做出一首大眾會常常唱、常常播的作品，以增加版稅收入，但事隔20年，心態有所不同，不論是自身或香港人都經歷高低起跌、生老病死，此改編版變得更窩心、更富人情味，亦賦予作品更深意義。

阿邦說：「香港人現在很陰功，受到很多打撃，所以大家都要身體健康，為了你愛的人，你要為了香港這個地方保持身體健康。」

王宗堯表示沒想過品牌會邀請他唱歌：「最初擔心自己唱得不好，歌曲中的高音位比較難處理，但歌曲配上新詞後，變得更有意義，我想親口唱出這個信息。」疫情接近兩年，宗堯認為大家已習慣和疫症並存，注意個人衛生之餘，更要注意運動和飲食。

宗堯一向有運動習慣，定期踢足球，飲食方面亦十分注重，常喝水和牛奶，他說：「女朋友重視健康早餐，影響到我都多吃了穀物早餐，吃穀物會加奶、飲奶茶又會有奶，連日式煎蛋都需要加奶。」

（即時娛樂）