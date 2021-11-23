首次大銀幕鬥戲 胡杏兒被張智霖考起臨場背對白 (21:22)

胡杏兒與張智霖（Chilam）曾合作拍劇，在大銀幕鬥戲卻是首次，他們在邱禮濤執導的懸疑推理片《暗殺風暴》飾演一對，故事講述飾演警員的Chilam追兇10年苦無頭緒，源於扮演其未婚妻的杏兒在一宗被神秘人「Darker」主謀的爆炸案中無辜喪生，由於「Darker」完美犯罪，令慘劇成為懸案；10年之後，「Darker」再次出沒預告殺人，Chilam誓要追捕對方，更要為未婚妻之死尋找真相。

基於故事鋪排，杏兒的角色「孟芸」一開場就慘被炸死，此後Chilam經常幻想她在身邊，儼如心靈雞湯，杏兒覺得這個角色很特別，「這角色大部分出自於Chilam角色的幻想，因為角色意外死了，裏面有千絲萬縷的故事，但我出現的方法幾特別」。杏兒表示很喜歡Chilam對演戲的想法，大家每次合作都有不同火花，有一幕臨場背對白的戲，令她印象深刻，「我個角色是Chilam諗出來的人物，所以每次都傾你覺得我是怎樣？我記得有一場戲，對白本來是他講，我冇背到他的對白，但突然間他說這場戲應該是『孟芸』講，跟住我即刻現場背，是好長的對白，都有點壓力，因為是講大家開緊會，對白都是些資料性的東西，又要講到好熟，都是一個難度，他真的考起我，但有挑戰都有滿足感」。杏兒稱讚Chilam是個好演員，應該拍更多戲；對方亦是個好玩和風趣的人，大家開工時會好開心、好輕鬆。

對於杏兒在片場臨時背對白，Chilam稱：「大家現場有溝通，覺得這段對白由她講會更加適合，不會難倒她，她記性好。」Chilam又指拍《暗》片很順利和開心，除了杏兒，古天樂、吳鎮宇和邱禮濤導演亦時有合作，大家亦好喜歡拍邱導演的電影，因為對方對劇情、拍攝的處理及掌控時間等各方面很有經驗和準繩，令演員安心又開心。

（即時娛樂）