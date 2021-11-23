佳士得拍賣Hermès手袋 翁靜晶：共同富貴先要共享富貴 (22:30)

翁靜晶於8月在社交平台公布會捐出5個Hermès手袋作慈善用途，所得善款會透過「何東文化發展基金」資助在貧窮線下掙扎的小朋友生活費，目標籌得200萬元。她說不想見到小朋友因為家庭環境的困擾，而落後於起跑線。今日翁靜晶就這批名貴手袋的安排作公布，表示獲佳士得安排於11月26日義務拍賣這5個Hermès「包包」，底價由6萬元至26萬元，其中以鱷魚皮手袋最高價。

她寫道：「對於用得起名牌包包的太太小姐們，這些孩子似乎比較遙遠，然而富有善心的妳們，大可以藉此機會，表達愛心，與有需要的人共享資源。要達到共同富貴，第一步是共享富貴。」

翁靜晶接受《明報》電話訪問，表示兩個月前公布賣手袋後反應很熱烈，很多人私訊問價表示有意購買，但她考慮到保安問題，因為需要約見睇貨或交易，交收地點也是大問題，她說：「若果在律師樓交收，也要安排保安在場，萬一被搶劫也會令律師樓的同事有風險。」後來，在陳百強歌迷會會長的協助下，聯絡佳士得幫忙，因為她是做善事，故拍賣所得款項不用抽佣，可以全數捐出。

今次她捐出的Hermès手袋皆是禮物，她只是收藏，其中一個用了一次，其他是全新的。翁靜晶一向不愛用名牌，她在社交平台回應網民時自爆當年初入行做保險，連公事包也沒有用，她是用超市膠袋返工，同事皆O嘴。翁靜晶分享阿媽教的金句：「唔係睇你個袋值幾多錢，而係睇你個袋入邊有幾多錢！」她大讚阿媽好叻。

（即時娛樂）