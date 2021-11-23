隱形戰隊｜入行以來最多揸槍戲 馬國明試過雙手「不舉」 (23:25)

陳山聰與劉穎鏇日前一身重裝打扮，於九龍灣拍攝文偉鴻監製的新劇《隱形戰隊》，同場的馬國明則是斯文Look，相比兩人要應付槍戰戲，當然顯得輕鬆。3人又表示演出此劇最大挑戰，是部分場面以真槍拍攝，雖然子彈沒彈頭，不會有危險性，但槍有一定重量，揸槍都揸到手痛！

馬國明透露此劇是他入行以來最多揸槍戲，經常要拿着重達20磅長槍，拍到手痛，更自爆試過收工返家後雙手都舉不起呢！問女友湯洛雯可有幫他按摩？他表示不用勞煩女友，自己冲涼時捽一捽就沒事，而且他平時有做運動，「拍這套劇體能上是辛苦的，但拍出來很好睇，看到真的拍得我幾型，作為演員辛苦都覺得ok啦」。他又指已很多年沒演紀律部隊，今次可以給觀眾另一種感覺。

完成《隱》劇，馬國明緊接參演劉家豪監製的新劇《法言人》，起碼拍到明年4月，女友湯洛雯月底亦要拍攝王心慰監製新劇《隱門》。對於經常傳他們結婚，他說：「傳聞而已！其實我次次有劇上都有這樣的傳聞，唯有當宣傳，我們根本沒時間，總之我沒有向公司攞過假。（是否真的已準備好婚戒？）有的話，我們一定會講，大家不用估，我知大家好關心我們，亦多謝大家關心，其實開心事，不需要秘密行事，我們是有討論過這件事，但外間估的都不是真，有實質決定我們定會向大家講。」

陳山聰笑稱拍攝動作戲時沒受傷，唯一一次是劇情需要被劉穎鏇轉身撞到，被對方的頭撞瘀了肋骨。他稱今次是入行以來首次演紀律部隊角色，既興奮又很有新鮮感。至於劉穎鏇坦言戲服裝備重很辛苦，幸未有大傷，但也難免拍到周身瘀。

（即時娛樂）