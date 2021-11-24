造星IV｜梁祖堯許廷鏗組別各輸一仗 Dru與Emiko率先被淘汰 (00:35)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》開始進行第二回合比賽，60位參賽者分成A、B組，每組30人；今輪賽制是A、B組進行正面對決，先是自選項目，然後進行跳舞Battle，落敗一組，會由評判即時淘汰一位參賽者，落敗隊伍所屬組別，賽後額外再由導師淘汰3名成員。前晚（22日）第一輪小組對決是A1對B5，A1成員是擔任隊長的Marf（邱彥筒）、Ada仔（姜咏鑫）、Tengi（區廷筠）、Ika（廖芷嘉）、穎蕎及安希婷，B5組成員包括擔任隊長的東東（郭東彩）、Dru（鍾君珩）、 Alice（許寶恆）、Carina（李晞彤）、 余潔滢及蘇菲（陳莉詩）。昨晚（23日）播出一集，兩組完成自選項目及跳舞Battle後，5位評判泳兒、鍾舒漫、陳輝陽、少爺占和韋羅莎一致給A1組勝出，但按燈期間發生小插曲，韋羅莎的燈壞了。之後，5位評判選出B5組一位成員即時淘汰，結果Dru被out；Dru表現冷靜，反而大部分隊友都激動落淚。

接着進行第二輪小組對決是A3迎戰B1，A3組由Vicky（林泳怡）擔任隊長，成員有Emiko（徐嘉蔚）、Kinki（盧芷韻）、何佩（何佩婷）、Jade Chan（陳景晴）及Candy（王家晴）；B1組則由方方（方芷欣）擔任隊長，成員包括馬欣（馬彩欣）、Jolin（溫彩玲）、莎莎（坂部佩莎）、榛綦（何榛綦）及Miko（任佳慧）。A3組大部分成員都擁有一把好聲音，充滿文青感覺，但今次她們的自選項目《剎那的烏托邦》是唱歌加戲劇演出，導師許廷鏗之前也請來朱栢謙幫她們手，最後A3組的演出被評判批評，成員事後淚灑後台，許廷鏗也現身安慰大家。B1組大部分成員都是跳得之人，她們在自選項目《血色祭典》展示舞功及唱功，評判也滿意她們的整體表現，導師梁祖堯當然也讚好。

進入跳舞Battle環節，A3組成員自知舞功不及B1組，希望以青春可愛取勝，結果兩組的演出令評判、導師及其他參賽者都睇到勁high。完成演出，5位評判一致投B1組勝出，然後選出A3組的Emiko被淘汰。

（即時娛樂）