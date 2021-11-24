造星IV｜陳輝陽評B1組似夜總會表演 花姐皺眉 少爺占打圓場 (16:36)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》開始進行第二回合比賽，昨晚由第二輪小組對決，包括導師許廷鏗帶領的A3組，迎戰導師梁祖堯帶領的B1組。

A3組由Vicky（林泳怡）擔任隊長，成員有Emiko（徐嘉蔚）、Kinki（盧芷韻）、何佩（何佩婷）、Jade Chan（陳景晴）及Candy（王家晴）；B1組則由方方（方芷欣）擔任隊長，成員包括馬欣（馬彩欣）、Jolin（溫彩玲）、莎莎（坂部佩莎）、榛綦（何榛綦）及Miko（任佳慧）。

A3組大部分成員擁有靚聲，充滿文青感覺，她們自選項目《剎那的烏托邦》；B1組大部分成員都是舞者，她們在自選項目《血色祭典》展示舞功及唱功，最後5位評判一致投B1組勝出，期間評判之一、音樂人陳輝陽卻失言，他看完兩隊演出後表示：「好像我剛去完中學，再去夜總會，我覺得呢個反差幾有趣。」

此時節目監製花姐（黃慧君）不禁在後台皺着眉說：「咩嘢夜總會呀？」其他參賽者聽完陳輝陽評語後也愕然兼O嘴；另一評判少爺占則打圓場：「講去咗演唱會比較好。」

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（即時娛樂）