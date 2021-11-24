七仙羽幫張敬軒《叱咤》拉票 誤賜新名「張劍謙」 (17:01)

張敬軒日前相約七仙羽（七師傅）食飯，七師傅順道拍片幫軒仔在「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的「我最喜愛的男歌手」拉票。不過，七師傅因為廣東話發音不太準，誤將軒仔的名字說成「張劍謙」，同時將「叱咤903」說成「Chit Cha 903」、「我最喜愛的男歌手」說成「我最喜愛個男歌手」，身旁的軒仔全程忍笑。

七師傅在社交平台上載與軒仔的合照，表示吃飯時偷偷的觀察了他，發現他上世真的是王子。七師傅說︰「感謝張敬軒請我去馬會會所吃飯，他叫了好多素菜給我。吃飯時，我偷偷觀察了他。他手指細長，典型的藝術家。他的眼睛好大，比我大兩倍，忽閃忽閃的。他穿著非常時尚，全身都是贊助商提供的名牌。他吃飯很少，幾乎什麼都不吃，食量少沒食慾，可能見到我.....😁 我一碗接一碗的吃，好開胃。」

「他的舉止動態很穩重，氣質高雅，特別像我曾接觸的王子。我觀想了一下，他上世真的做過王子。他出入一大堆工作人員跟著他，好多位經理人丶化妝師丶助手，想埋他身不容易。他的司機接我時，留意了他的車牌，上面有張敬軒的名字縮寫及lucky號。他說，他喜歡7字或8字。」

（即時娛樂）