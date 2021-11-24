造星IV｜許廷鏗攬實A3組爆喊 撰千字文訴心聲：她們願意相信我… (17:37)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨晚（23日）播出一集，由導師許廷鏗帶領的A3組，迎戰導師梁祖堯帶領的B1組。

A3組由Vicky（林泳怡）擔任隊長，成員有Emiko（徐嘉蔚）、Kinki（盧芷韻）、何佩（何佩婷）、Jade Chan（陳景晴）及Candy（王家晴），A3組大部分成員擁有靚聲，充滿文青感覺，她們自選項目《剎那的烏托邦》，不過A3組演出被評判批評，韋羅莎說：「其實這表演對我來說，大家都好像被情緒蓋過了，我聽不到你們的聲音，有些東西我們接收不到。」

少爺占則說：「Kinki應該是主角吧？她應該要好突出、好厲害，甚至可以力挽狂瀾，雖然她的表現合格，但沒有那種星味，掩蓋不了其他人的缺點。」完成演出，5位評判一致投B1組勝出，然後選出A3組的Emiko被淘汰。

導師許廷鏗今午在社交網撰千字感性文訴心聲，片中他攬住A3組幾位成員一齊喊，並表示該片段拍於兩個多月前：「這一段經歷並沒有在電視上出現，因為那個時候攝製隊都已經離場，去準備之後一天的拍攝，剩下的就是我們這一幫，也是我向朱柏謙老師求助的第一次。

A3的自選歌曲從一開始就是#剎那的烏托邦，@jimyan（少爺占）講得啱，首歌好難唱，但更重點是這份歌詞內容蘊含的意思意境，實在不是這一班小妹妹可以容易駕馭的，所以原身A3的演出跟現在看到的大相逕庭。

這個晚上，距離演出只有五日多時間，朱謙sir完成了自己的工作，從晚上10點多到達綵排室，開始認識她們每一個組員，從一些小組練習中去發掘，了解她們的特性、強項、弱點，再重新抽絲剝繭把演出改進，我也去跟她們分析歌詞內容，因為我們需要的是她們理解，不可以作為導師去騎劫演出，她們一定要明白自己做什麼，就這樣一直衝一直改到凌晨。

到了早上6:59am，終於從新訂好表演內容方向，我都終於可以放鬆，鬆一口氣，一個不小心，就淚腺缺提（堤）了。

當然是因為她們的努力感動到，她們願意相信我，相信我夥伴，相信第一次見面的朱謙，但更重點的是她們願意堅持，堅持走這一段不容易的路段，堅持她們一開始選的這首歌。

我要非常多謝朱柏謙（佢成日都係呢個語氣多謝人），從之前的『演員的自我修養』訓練，到現在我們在半年內變成了莫逆之交，多謝你的愛屋及烏，愛我、也愛我的A3，多謝你用了你最大的心力去成全我們。

縱然她們最後得不到一盞藍燈，在我心目中這趟旅程的學習，她們得到的比勝利與否重要得多，希望你們每一位都記住你們的歷程，我把我這一年裡最重要的學習分享給你們。

Emiko 你要繼續用心 用靈魂唱歌給大家聽

何佩 你要好好的學習了解自己的特性

Kinki 你要相信自己的能力不容被忽視

Vicky 你要知道面面俱圓可能是發展的阻礙

Candy 你要學習發自內在的美是令你更美的

Jade 你單憑全心付出已在我心中變成SuperStar

這一個表演在我心中的重量，你們的真摯、你們的努力、你們的感情，你們彰顯人性的美好良善，已經讓我擁有 #剎那的烏托邦 我愛A3」。

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（即時娛樂）