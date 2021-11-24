《造星IV》「佛祖導師」一拍即合 梁祖堯自打嘴巴 許廷鏗「佛」都有火 (20:40)

ViuTV真人騷《全民造星IV》標榜選出香港女團，掀起熱話。除了一班參賽者成為話題外，許廷鏗（Alfred）和梁祖堯（阿祖）的「佛祖導師」組合，以及女團經理人戴穎（Wing），在節目中如何「揀女」，也成為亮點之一。

阿祖笑指一班參賽者比MIRROR更難調教，但她們表現進步神速，令阿祖也要自打嘴巴；Alfred則自爆被組員激到「佛」都有火。

3人在節目中風格不一，阿祖被指屬激動派，Alfred和阿Wing則屬溫和派。阿祖叫大家試想困在一間細房26小時，只得零食、飲水和看表演，確實會人都癲，他說：「當晚90幾位參賽者中，覺得好看的表演，5隻手指數得晒，很擔心節目能如何行落去，唯有放大節目效果。」

阿祖之前發文表示曾睇低一班參賽者，他受訪時大讚她們光速進步：「真的很犀利，令我不停自打嘴巴，如Sica（何洛瑤）開頭跳唱《心急人上》，我睇到崩潰，覺得是災難，鄭融說安排她入我組時，我忍不住爆粗，但她現已成為我心頭最愛惜的女仔，她的能力和可塑性，完全超出我想像，還找她客串我的舞台劇。」

相對較冷靜的Alfred，笑指現時已成為組員的「爸爸」，但沒想過自己會成為「嚴父」，每次想給予組員鼓勵時，反而為她們增添壓力，所以他要向阿祖請教，「最開心是事後她們跟我講，不要覺得自己很嚴厲，其實從我的教導中，就算要求很高都好，都感受到有份溫暖在裏面，這些說話從參賽者口中聽到是窩心的」。

欲知專訪詳情，請留意明天（25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）