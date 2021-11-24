《男神廚房》派洋葱 伍詠薇含淚談亡母 何廣沛遺憾未能見嫲嫲最後一面 (20:30)

何廣沛的嫲嫲10年前過身，他當時不在港，未能見她最後一面。（大會提供）

伍詠薇和何廣沛在節目中分享親身經歷，令主持王菀之由頭喊到落尾。（大會提供）

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的無綫綜藝節目《男神廚房》，今晚（24日）播出最後一集，亦是多集以來最多洋葱的一集。

除了入圍3位男神的故事感人外，「男神召集人」何廣沛、嘉賓伍詠薇及廚師Hilda所分享的親身經歷，也令Do姐、Ivana及周汶錡熱淚盈眶，場面感人。

伍詠薇在節目中展現感性一面，坦率的她含淚談及自母親離世後，內心傷痛及空白感：「我唔講得我媽咪㗎…我真係完全接受唔到我媽咪離開，我發現原來自己冇咗媽咪唔得…自從我媽咪離開咗，你問我意義係乜，我其實講唔到…」

何廣沛在Do姐要求下，亦哽咽地分享了嫲嫲過身經歷，以及為何自己無論多辛苦，都一定要爭取時間陪伴家人：「10年前我嫲嫲過身，當時我唔喺香港，我唔開心冇辦法返嚟見佢最後一面，又乜都幫唔到，係我嘅遺憾…」

至於Hilda亦分享自身經歷：「我爹哋都走咗，所以我明。我同爹哋由細到大都好close…到佢走嗰刻，會覺得自己冇咗個支柱…有時啲嘢冇咗真係冇咗，所以我希望仲有機會做嘅人，可以做多啲。」Hilda邊哭邊說，全場男、女神無不感動流淚，當中Ivana「由頭喊到落尾」；由於哭得太多，她也取笑自己是「不稱職節目主持」。

（即時娛樂）