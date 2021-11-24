《演鬥聽》王梓軒教學生即興創作 自爆兒時頑皮事 (21:21)

《演鬥聽》贏得口碑，並獲香港兒童基金會賞識，邀請王梓軒開辦音樂創作課程，啟發中、小學生的音樂創作潛能。

早前梓軒與演鬥band成員鄭嘉嘉和張可永（Byron）來到一間小學，向多位教育界要員及30位校長們，示範即興創作，以環保作主題，創作了一首2分鐘歌曲，用音樂告訴大家環保的重要性。

梓軒說：「之前香港兒童基金會搵我，話不如我哋將《演鬥聽》某一啲concept、某一啲音樂遊戲帶嚟學校教啲小朋友，等佢哋可以一齊合作多啲，有多啲自信心，更可以將佢哋觀察嘅事物提高。今次我哋帶咗一個小小示範，因為《演鬥聽》入面，即興好重要，咁我哋嚟到小學嘅禮堂，同好多教育方面好重要嘅人士分享，一個即興創作會係點㗎呢？最精彩就係會甩轆。」

將音樂創作帶入學校給予學生啟發和正能量，是梓軒一直很想做的事，「希望大家會支持，我都好希望可以教導小朋友用音樂創作來表達自己」。梓軒再說：「但真係做呢？啲小朋友你哋教多啲啦！我小學時問啲問題好複雜，問到啲老師會嬲嬲哋，覺得我煩，答唔到就攞張鐵櫈反轉咗，我成堂淨係坐住張櫈腳，佢係要不停懲罰我先會收聲，所以希望你哋唔好遇着呢啲！」

（即時娛樂）