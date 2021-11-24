《學校2021》秋英宇養眼小鮮肉 金曜漢曾奪跆拳道金牌 (21:41)

左起：金鍾炫﹑李濬榮﹑尹智聖和金東賢合演《成為你的夜晚》。（大會提供）

「黃Viu煲劇平台」秋冬韓劇題材多元，其中《成為你的夜晚》以及今晚開播的《學校2021》，更起用一眾小鮮肉孭飛，養眼程度爆燈！

全新韓劇《成》講述被誤認為醫生的寅允珠（鄭仁仙飾），為了治療當紅偶像尹泰仁（李濬榮飾）的夢遊症，而入住男團宿舍，期間與團員發生甜蜜又緊張的故事。劇中天團「LUNA」由李濬榮、金鍾炫、尹智聖和金東賢等人飾演，4位偶像出身的演員，可謂本色演出。

現年24歲的李濬榮，早於7年前透過男團U-KISS出道，近年他跨足歌影視圈，還憑穩定演技躍升男主角行列。《成》是他第3部擔正的劇集，也是繼《Imitation》後再度飾演人氣男團成員。

至於金鍾炫、尹智聖和金東賢，則是因為人氣選秀節目《PRODUCE 101 第二季》而彈起。現年26歲的金鍾炫在2012年，以男團NU'EST隊長身分出道，可惜發展未如理想，在2017年宣布暫停活動；同年他參加選秀節目火速走紅，雖然最終未能入選Wanna One，但是所屬組合成功翻紅。

飾演「金有燦」的尹智聖可說是一眾小鮮肉的大哥，年屆30的他，於2017年以期間限定男團Wanna One隊長身分出道，組合紅遍全韓，不過他在2019年結束組合活動後隨即入伍，直至去年12月才退伍回歸。《成》是金鍾炫和尹智聖首部演出劇集。

今晚（24日）開播、並於同日深夜在「黃Viu」上架的《學校2021》，講述一群不把升學視為目標、置身於模糊界限的18歲年輕人，積極尋找自我，並經歷夢想和友情，以及充滿心動的成長故事。

該劇起用年僅22歲的金曜漢和秋英宇擔任雙男主角，前者年前在選秀節目獲得第一名後，以限定男團X1成員身分出道。有指他因為外型出眾，收到了很多劇本邀約，最終他決定以《學》，作為首部擔正的電視劇。

劇中飾演因傷放棄跆拳道夢想的孔基俊，金曜漢本身與跆拳道也甚有淵源！自小學習跆拳道的他，曾於全國少年體育大會獲得兩次金牌，也是國家代表常備軍。

據悉他曾於2017年參加韓國國家隊選拔賽，當時更在男子高中組58公斤組別排名全國第三，難怪有不粉網民表示，要是金曜漢沒有因傷退出體育界，大有可能成為跆拳道選手。

《學》另一生力軍秋英宇於年初在BL劇《You Make Me Dance》初登熒螢幕後，便緊接演出《警察課程》，近日他接替金永大空缺，演出《學》男二，上位速度驚人。

（即時娛樂）