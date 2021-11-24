陳柏宇從失敗中尋找快樂 學踩滑板獲讚「有料」 (22:01)

陳柏宇將於下月舉行兩場《陳柏宇 Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》演唱會，今次個唱以「Fight For」為主題，引起全城思考人生中為什麼而奮鬥。早前陳柏宇找來不同界別人士分享他們的奮鬥故事，當中包括香港滑板運動員陸俊彥，他更借機請對方教踩滑板。陳柏宇有滑雪底子，拍攝當日跟陸俊彥學踩滑板時很快便上手，在拍攝完成時已可以輕易用滑板落樓梯，獲陸俊彥大讚「有料」！

二人一同踩板，雙方都有挑戰動作失敗的時候，陸俊彥仍然笑笑口，他解釋：「滑板係開心為主，就算失敗都要開心，你要deal with（應付）佢，因為佢會一直陪住你，如果面對失敗都係好唔開心，你就唔會鍾意呢樣嘢，因為你會覺得好辛苦。」陳柏宇很認同陸俊彥的想法，「我覺得失敗係一件好事，唔失敗點樣知道成功條路點行？我幻想唔到從來冇挫敗感嘅話，會係點樣一回事。有時失敗都過癮，因為會有種吊癮嘅感覺」。

陳柏宇還分享了自己在歌唱事業上如何迷失，到直至找出堅持到底的經過，「以前細個唱歌、唱K純粹鍾意唱，冇好努力去奮鬥，好多時都係隨遇而安，甚至成日睇唔起自己，覺得自己唱歌以外樣樣都掂吓，樣樣識少少，但唔知邊樣可以發展成一樣事業。我由細到大都唔知點去堅持一啲嘢，依家做咗歌手，知自己唱得唔好，大家唔識睇嘅嘢我都識睇，知自己能力去到邊，冇人畀我更加覺得我渣。因為真係渣，所以先去學唱歌，但亦想收埋唔畀人知自己走咗去學唱歌，因為又驚變咗賣弄」。他收埋的，還有內斂隱藏個性，「以前攞獎，有時人哋會覺得我好囂，想讚你，你都唔接受，但原因係我覺得我冇做過一樣嘢係值得你去讚，所有嘢都係營造出嚟」。

（即時娛樂）