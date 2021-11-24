四大唱將好歌會知音 露雲娜真情剖白淚灑舞台 (22:11)

張武孝（大AL）、方伊琪、露雲娜及歐信希合作的《風行的音樂永續演唱會》前晚（22日）假香港文化中心音樂廳舉行，由「四大唱將」合唱《愛定你一個》揭開序幕。打頭陣的大AL以搖滾打扮大唱經典歌曲，他又在台上表示：「唱了幾十年歌，我中間停了20多年，很開心有觀眾還記得我，這晚真的很感動。」接着出場的方伊琪與音樂家丈夫謝永康「婦唱夫彈」，她獻唱《平湖秋月》時獲丈夫鋼琴伴奏；她更自爆1976年由風行唱片為她推出首張唱片，想不到相隔45年再有機會合作，還希望下次風行在紅館開周年紀念演唱會，自己有份演出。

為了是次演出，努力keep fit兼施髮術的歐信希，除獻唱鄭秀文的經典歌，又在台上玩變身，他將外套變成畢業袍，寓意向下一個階段進發；他唱出張國榮名曲《有誰共鳴》前，再把畢業袍變成長褸戰衣，並感觸表示：「在音樂路上幸運地遇上伯樂，我的經理人鍾慧慧，多謝她，我等了36年才有機會推出首張專輯，她更為我打造演藝事業，希望繼續發光發熱。」

壓軸登場的露雲娜，先唱出《千年女王》與《傳說》。之後，她在台上表示已逾兩年未有近距離在觀眾面前演唱，在疫情困擾下其情緒也受影響，但每當不開心時，便會想到94歲的媽媽，對方是她的正能量；談到兒子時，露雲娜更感動流淚，「我媽媽很叻，已打齊3針疫苗，另一個我的力量就來自囝囝，我對他是一見鍾情，我由佗住他肥了60磅，但見到他出生，31年來健康成長，我到現在仍深深記得見到他的情景，一眼就永遠愛上他，這晚他有來看我演出，說到他就忍不住流淚，因為我好愛他，做媽咪真的不容易，所以聯同『香港優秀兒童合唱團』學生合唱《明日恩典》送給每一位媽媽」。

Encore部分，4人再度合體現身，分別唱出多首經典流行快歌，台下觀眾聞歌起舞，齊齊企起身一齊跳，將演唱會氣氛帶到最高點，最後以一曲《冰山大火》為演唱會圓滿落幕。

（即時娛樂）