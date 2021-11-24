造星IV｜「天籟之音」人妻Ash遭淘汰 梁祖堯難以置信：我唔明白… (23:40)

B2組的自選項目是《相信一切是最好的安排》。（ViuTV截圖）

梁祖堯坦言Ash是他最想留低的一個。（ViuTV截圖）

當Ash被淘汰一刻，身在後台的花姐、阿祖和Alfred等均感愕然。（ViuTV截圖）

ViuTV選秀節目《全民造星IV》今晚（24日）播出一集，由許廷鏗（Alfred）帶領的A4組迎戰梁祖堯的B2組。

A4組跳唱ERROR隊長梁業（肥仔）的《Lady Killa》表現不俗。之後輪到B2組演出，她們的成員包括隊長Liu哥（廖雪蕎）、阿Mic（周卓盈）、Ana（羅安娜）、Winka（陳泳伽）、Ash（鍾卓穎）及鐵鐵（歐卓瑩），當中有人是「唱將組」，6女的自選項目是《相信一切是最好的安排》，她們表現不過不失，評判之一的陳輝陽以觀眾身分問她們：「個表演內容係關於乜嘢？」

在後台的節目監製花姐（黃慧君）則說：「唔好次次都問個表演係關於乜嘢，自己去感受吓。」花姐亦認為不是每個表演都需要跳舞。另一評判讚她們音質悅耳，但想再多聽到每一個人的聲音。

到Dance Battle環節，A4組和B2組要跳《In The Morning》，由於A4組大多是舞者，B2組僅鐵鐵跳舞較佳，故A4組的舞技被看高一線，整體表演亦是A4組較理想。鍾舒漫讚A4組跳舞時相當神氣，韋羅莎則讚Win Win（楊安妮）笑容很有魅力。

最後A4組以4比1舞走B2組，評判要從B2組淘汰一位成員，最後阿Mic和Ash同票，評判再要投票，最終被爆已為人妻兼有天籟之音的Ash意外被Foul，在後台的其他參賽者也難以置信，祖堯、Alfred、女團經理人阿Wing﹑花姐，甚至肥仔（梁業）也感愕然，祖堯更說：「我唔明白，我唔明白，Ash係我最想留低。」

Ash的其他隊友淚灑當場，後台的其他參賽者也不捨落淚，之後阿祖在後台攬實Ash安慰，此時Ash也爆喊，場面感人。

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（即時娛樂）