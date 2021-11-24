莫文蔚直播形式舉行首唱會 首次演唱新歌《愛無所畏》    (23:25)

《愛無所畏》作曲人周興哲也有現身慶功宴，並跟莫文蔚即興演唱男女對唱版的《愛無所畏》。（大會提供）

莫文蔚（Karen）日前以直播形式舉行「月光下」新歌首唱會，首次公開演唱新歌《愛無所畏》。首唱會開始，Karen以莫貓寶貝的造型出現在舞台，莫貓寶貝是Karen以原型創造的動漫人物，肩負守護動物的使命和職責，莫貓寶貝系列漫畫即將更新第3集，《愛無所畏》正是第3集的同名主題曲。

這次首唱會的編曲創意源自一次下午茶聚會，當時Karen和擔任是次首唱會音樂總監的李泉，聊起自己對音樂會的構思，兩人一拍即合；李泉笑稱自己當這次的音樂總監很省心，不需要想太多。Karen這次特別選擇爵士風格貫穿全場，也是想挑戰自己，於是在音樂會一開始便帶來了鋼琴獨奏《Moonlight Sonata》，之後的經典歌曲《愛我的請舉手》、《陰天》、《外面的世界》、《一生所愛》、《愛》和《完美孤獨》都改編成爵士曲風，經典的旋律經過重新演繹創下超過300萬人同時上線觀看。

Karen最後獻唱《愛無所畏》，她用歌聲詮釋了無畏追求所愛的形象，這首歌延續莫式情歌的婉轉動人，還融入歌劇元素，盡顯神秘浪漫。在演繹這首歌的最後部分時，她以一段動人心弦的鋼琴獨奏為首唱會畫上圓滿句點，成為首唱會的彩蛋。

慶功宴上，《愛無所畏》作曲人周興哲到場祝賀首唱會和新歌發行成功，Karen表示：「收歌之後隔了好久才見到面，非常開心，且能收到這麼好的歌，真的很棒！」現場剛好有一台三角鋼琴，周興哲現場演奏《愛無所畏》，Karen則坐到他身旁一起合唱，並為他唱合音；兩人合唱完後開心擁抱，全場更是掌聲不斷，氣氛超high！

（即時娛樂）