網民公開疑似譚詠麟相後刪走全部照片︰沒有被公關 也不接受公關 (12:42)

該名爆料的網民在微博發文，揚言︰「如果你認為我是在污衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底。」（網上圖片）

昨日有名為「悲傷牛肉麵_」的微博帳號發出多段文字，指一位在娛樂圈地位甚高的香港愛國男歌手，疑搭上其女朋友及發生關係，雙方年紀相差48年。該網民在帖文附上男士的背影照，及在其中一段文字的文尾標籤了譚詠麟的微博帳戶名稱。譚詠麟所屬的藝能製作隨後發聲明譴責及否認所述事件，揚言會採取法律行動。該網民於譚詠麟發出聲明後，再公開一張男士的背面全身照及一張在牀邊穿褲的照片，惟後來又刪除了所有照片。

有網民就發現譚詠麟去年曾在微博上載裝潢相似的酒店房間照片，而該房有多人出入，並於房內進行深喉唾液檢測，包括歌手鄭梓浩等。譚詠麟今年10月亦曾穿過深色運動裝、白襪及同款波鞋的照片，一身服飾與「悲傷牛肉麵_」公開的照片中人近似。不過，有粉絲認為單憑背面照，不可一口咬定那個人是誰。

網民「悲傷牛肉麵_」今日在微博發文，強調自己「沒有被公關，也不接受公關」。他說︰「沒有被公關，也不接受公關！昨日只因太過氣憤無處宣泄才來微博訴述，沒想到佔用了這麼多公共資源。我也不是你們說的港X！前女友已向我坦誠一切，望世間再無腦殘粉。另外，我對我在此平台發布過的一切內容都負法律責任，德藝雙馨，如果你認為我是在污衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底。 ​​​」

（即時娛樂）