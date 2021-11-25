叱咤︱「我最喜愛」系列獎項8強誕生 AK炎明熹謝安琪Out (13:41)

「我最喜愛的組合」8強分別為C AllStar、Dear Jane、ERROR、MC $oho & KidNey、MIRROR、My Little Airport、per se及RubberBand。（商業電台 881903.com 官方 Instagram圖片）

炎明熹及謝安琪無緣晉身「我最喜愛的女歌手」8強。（商業電台 881903.com 官方 Instagram圖片）

「我最喜愛的男歌手」最後8強誕生，Anson Kong及馮允謙被Foul。（商業電台 881903.com 官方 Instagram圖片）

商台今日公布「我最喜愛」男、女歌手及組合的8強。（商業電台 881903.com 官方 Instagram圖片 / 明報製圖）

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」明年1月1日舉行，目前正就「叱咤樂壇我最喜愛」系列獎項進行公開投票。商台今日宣布截至中午12時，「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」及「我最喜愛的組合」8強（排名依筆劃序）誕生。

「我最喜愛的男歌手」最後8強分別為張天賦（MC）、呂爵安（Edan）、林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、張敬軒及盧瀚霆（Anson Lo）。MIRROR 6子中，只有江𤒹生（Anson Kong，AK）被Out，其餘5子順利晉級；另一位被Foul的歌手是馮允謙。

「我最喜愛的女歌手」最後8強則是AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、Serrini、方皓玟、岑寧兒、陳凱詠、陳蕾及鄭欣宜；炎明熹及謝安琪被Out。

至於「我最喜愛的組合」方面，成功晉級的8隊組合為C AllStar、Dear Jane、ERROR、MC $oho & KidNey、MIRROR、My Little Airport、per se及RubberBand。Kolor及Supper Moment被Foul。

（即時娛樂）