假冒女團︱盧瀚霆學生王子Look曝光 首拍打戲感覺新鮮 (15:15)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演的電影《假冒女團》今日（11月25日）上映。

初次演戲的Anson Lo在戲中有不少新嘗試，既有動作場面，又要反串扮女仔，還有穿上校服似學生王子的形象。他說︰「今次是我首次拍電影，人生首次拍武打場面。我小時候曾學跆拳道，但未試過打架，也未試過有少許碰撞的拍攝。今次為拍打鬥戲，我上了幾堂動作訓練，因為要排練走位，拳來拳往，對我來說是新鮮事。」

提到有份演出的譚耀文（譚哥），Anson Lo透露他是父母的超級偶像︰「知道譚哥接了這部戲，爸媽很興奮，因為他們超級喜歡譚哥。他們吩咐我要記得跟譚哥合照，又要我匯報譚哥一切事情。譚哥沒架子，像大哥哥，很照顧我。和他第一次演對手戲時，他一直帶領住我，提點我演戲要有節奏，又和我研究演員之路應該怎樣走，在我形象及演戲風格上給予很多意見。」

提到被他稱呼為「大師」的林敏驄，Anson Lo說︰「大師有很大的氣場，富幽默感和霸氣。第一次見面時，他拿出手機與我自拍。他是個很隨性的人，想做就做。每次拍攝時，他也有不同的爆笑位，創意能力很高。我們爆笑之餘，也要學懂忍笑。」

至於曾一起參加《全民造星》的ERROR成員郭嘉駿（193），Anson Lo表示︰「有一種很Sweet的感覺。除了193之外，我和其他演員均是首次合作。我和193早已認識，拍攝時有戰友陪伴自己的感覺。」

（即時娛樂）