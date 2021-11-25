星宅大曝光︱蝦頭私藏大疊郭富城閃卡 住村屋學習斷捨離 (16:05)

郭偉亮（Eric Kwok）、黃芳雯（Paula）、霍嘉恩主持的香港開電視全新節目《星宅大曝光》，下周一（11月29日）起逢星期一至五晚上10時半播放。Eric Kwok、Paula首集走訪楊詩敏（蝦頭）位於清水灣的村屋寓所。

蝦頭對村屋情有獨鍾，除了因為可養寵物，又可以享受大自然環境，展現她鏡頭以外也愛琴棋書畫的愛靜一面。蝦頭說︰「我喜歡藍天白雲，身處大自然環境，空氣也清新得多，難以搬回市區住密集式的大廈。」

蝦頭與媽媽同住700呎村屋，她透露18歲時曾為避開家人，搬出去與當時的男朋友同居。她說︰「或者以前不懂得和家人相處，直至兩年前因為想照顧媽媽才一起住。我最初有『這次大件事』的感覺，但住下來完全沒問題。媽媽原來很體恤，也抱住開放態度面對我們的新相處模式。」

蝦頭奉行斷捨離，她的家亦非常簡約。「以前會將公仔、玩具等所有東西擺出來，擺到鋪滿塵，後來看了教人斷捨離及收納的書，就跟住做一次」。她將所有雜物放進膠盒，盒內有記念冊、舊戲票及大疊郭富城閃卡。

蝦頭說︰「我現階段可以將其中一箱物品斷捨離。」Eric聞言笑說：「如果你是男仔，我會認為這箱是鹹書！」Eric被問到有否儲鹹書時說︰「沒有，全部是借回來看的。我小時候也沒有鹹書，都是看我爸爸的。男仔很少儲起這東西，多數問人借。」

（即時娛樂）